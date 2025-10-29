Ambar abre el periodo de preventa de la undécima edición de su ‘Calendario Solidario’, que mantiene la temática de las series de televisión

La asociación Ambar vuelve a impulsar su proyecto de 'Calendario Solidario', que le permitirá continuar con su programa de ‘Respiro Familiar’ Cedida

La Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional acaba de abrir el periodo de preventa de la undécima edición de su ‘Calendario Solidario’, que ha vuelto a contar con la colaboración del fotógrafo Víctor Martínez ‘Pichero’ y que mantiene la temática de las series de televisión. Se trata de un proyecto que busca visibilizar e impulsar vidas independientes en comunidad, demostrando que la creatividad y la inclusión caminan de la mano.

Desde la entidad impulsora de esta iniciativa destacan que cada calendario “non é só unha homenaxe ás series e ao cine, senón unha ferramenta esencial para seguir construíndo unha sociedade máis xusta e inclusiva, onde a vida independente en comunidade sexa unha realidade para todas as persoas”. Y precisan que se habilitó una promoción especial consistente en que las primeras 20 reservas recibirán un obsequio artesanal elaborado en los talleres de la propia asociación en agradecimiento a su apoyo.

El calendario, una vez más, fue realizado con la participación activa de los usuarios de Ambar y “combina a creatividade coa inclusión”. Desde la entidad que preside Milagros Rey indicaron que gracias a este proyecto podrán continuar con el programa de ‘Respiro Familiar’, a través del que las personas con diversidad funcional pueden participar en actividades en la comunidad “pouco habituais na súa vida diaria”.

Así, desde hoy y se manera anticipada, Ambar activó la reserva para garantizar que todos los interesados puedan adquirir su ejemplar, y está disponible a través de su página web, con la opción de envío a domicilio o recogida en su local; a través de una llamada al número de teléfono de contacto 981 874 480, mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico comunicacion@asociacionambar.org, o acudiendo directamente a su Centro de Recursos situado en el lugar de Frións.