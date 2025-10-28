La organización del Culturgal Expandido cifra en 2.000 espectadores la afluencia a las actividades del fin de semana en el auditorio de Ribeira

El grupo folclórico Os Liantes de Artes fue una de la formaciones que puso el broche de oro musical al Culturgal Expandido en el auditorio de Ribeira Cedida

La nueva edición del Culturgal Expandido celebrada este pasado fin de semana en el auditorio municipal de Ribeira, que contó con la participación de artistas y creadores locales de la talla de Quico Cadaval, Lau Panicanela, Fran Sieira, Nan Îllonia, XeVA & Mon-O, Susana Sampedro -maestra de ceremonias- y el grupo Os Liantes de Artes, dejó un balance que, para la organización, ha sido "moi satisfactorio". Igualmente, destacó que se contó con un programa para todas las edades "que serviu para poñer en contacto a cultura local coa do resto de Galicia".

El director del Culturgal, Camilo Franco, calificó de “moi positiva” la respuesta recibida en “esta festa da cultura”, ya que cifró la asistencia al conjunto de las actividades programadas en 2.000 espectadores en la referida instalación de la capital barbanzana, “o que demostra a forza dos creadores e artistas locais e o interese dos diferentes públicos do Barbanza”.

Sede permanente

La organización del Culturgal Expandido manifestó en la inauguración de este evento su interés en convertir Ribeira en una sede permanente de este festival cultural, una opción que estudiará con el Ayuntamiento. De hecho, confirmó que la capital barbanzana volverá a ser protagonista en el Culturgal de Pontevedra que tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre, grazcias a la presencia de sus artistas y creadores.

En la jornada dominical, después de que la programación infantil copase las actividades matinales, en horario vespertino se desarrollaron el taller audiovisual 'Foley, sons do cinema" con Alba Pego y un coloquio literario con premiados en el certamen 'Cidade Centenaria de Ribeira', tales como Antonio Piñeiro, Irene Montero y Manuel Esteban, a los que moderó Chus Blanco; seguido de la representación escénica de 'Fantasmas Familiares' de Quico Cadaval, que recordó su infancia en Ribeira. Y como cierre musical del Culturgal Expandido se contó con las actuaciones de Nan Îllonia, Lau Panicanela y XeVA & Mon-O y el grupo Os Liantes de Artes en el que fue un escarapate de las diferentes formas de entender la creación musical con el origen común de Ribeira.