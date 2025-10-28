Detenido por un robo con violencia un individuo que vive en un remolque abandonado en el muelle comercial de Ribeira

Las unidades judicial y científica de la comisaría de Ribeira llevaron a cabo una entrada y registro en el remolque abandonado en el muelle comercial donde pernocta el detenido Chechu Río

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Ribeira detuvieron a un individuo de mediana edad al que se le atribuye la supuesta comisión de un delito de robo con violencia. Los hechos por los que se le investiga ocurrieron al amanecer de este pasado domingo en un callejón situado en el entorno de la Praza do Concello, cuando ese varón se acercó por la espalda a una viandante y, presuntamente, le golpeó con una piedra en la cabeza, provocándole un corte, por el que sangraba y le tuvieron que aplicar puntos de sutura.

Luego, según ha trascendido, el asaltante echó mano al bolso que portaba la mujer y le sustrajo la cartera y el teléfono móvil y, seguidamente, huyó del lugar. Este periódico pudo saber que la víctima no llegó a perder la consciencia y pudo identificar a su asaltante, al igual que consiguió un testigo que, según testificó, lo vio marcharse del lugar de los hechos. Al indicarles de quien se trataba, permitió que los agentes de la comisaría se dirigieron al remolque de un tráiler que lleva meses abandonado en el muelle comercial ribeirense y en el que pernocta, y allí lo encontraron y procedieron a su arresto.

A media tarde de ayer, acudieron efectivos de las unidades judicial y científica, junto con una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, con la comitiva judicial para realizar una entrada y registro en el referido remolque autorizada por la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira, y al parecer se consiguió recuperar el dispositivo móvil robado. Está previsto que el delincuente detenido pueda pasar a lo largo de esta mañana a disposición del titular del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que es el de la Plaza 1, para tomarle declaración y adoptar una decisión sobre la situación en la que queda el arrestado, si lo manda a prisión preventiva o lo deja en libertad, continuando como investigado.