Comienza la instalación de las estructuras prefabricadas de división de las plantas y exterior de la nave del Centro de Deportes Náuticos de Aguiño

La empresa adjudicataria de las obras inició la instalación de las estructuras prefabricadas de hormigón que separan las dos plantas que tendrá la nave Chechu Río

El Centro de Deportes Náuticos, que se está construyendo en el puerto de Aguiño, empieza a coger forma gracias a que, después de que en verano se colocaron los pilares, se procedió con el inicio de la instalación de estructuras prefabricadas de hormigón que conforman la división de las plantas y el exterior de la nave. Previsiblemente, según anuncian desde el Ayuntamiento de Ribeira, las paredes estarán ya colocadas en noviembre, mientras que se espera que un mes después ya cuente con la cubierta.

Desde el Gobierno local apuntan que se trata de un paso más en la materialización de este inmueble deportivo tras la reunión mantenida la semana pasada con responsables de la adjudicataria de la obra -por importe de 1.179.750 euros-, que tal y como ya se informó es la UTE Xstión Ambiental de Contratas SL y Prace Servicios y Obra SA., para evaluar el estado de ejecución "dunha infraestrutura necesaria dado o forte vínculo do noso municipio co mar, tamén a través do deporte e coa finalidade de facilitar maiores e mellores prestacións aos nosos clubs e deportistas", manifestó la alcaldesa, Mariola Sampedro. La primera edila agregó que una vez remate la fase indicada, se iniciarán las actuaciones programadas en su interior para rematar la obra en marzo de 2026.

Tal y como ya indicó hace unos días la propia mandataria ribeirense, tras acabar de construir el edificio llegará el momento de dotarlo de equipamiento, para lo que se colaborará con el Club de Remo Náutico de Riveira para recibir el asesoramiento sobre el material deportivo necesario a incorporar.

Desde el Ayuntamiento de Ribeira recuerdan que esta construcción consta de 1.156 metros cuadrados divididos en dos plantas, situándose en la baja la zona de almacenamiento de las embarcaciones, el foso de entrenamiento, la recepción, el aseo adaptado y un almacén; mientras que en la primera se situarán un salón multiusos con aula y cocina-office, despacho, baño adaptado, vestuarios, gimnasio y almacén.