Sale a licitación el contrato del Servizo de Axuda no Fogar en Ribeira por importe de 1,8 millones de euros anuales

Trabajadoras del SAF reclamaron a finales de julio pasado que se establezcan medidas de prevención y protección en su labor Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira sacó a licitación el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o Domiciliaria, uno de los contratos más importantes y suculentos por cuantía económica para las empresas del sector, que tienen de plazo hasta antes de rematar este jueves, 30 de octubre, para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex). El precio anual por el que se licita asciende a 1.818.079 euros, teniendo en cuenta que el coste de las 69.192 horas de dependencia previstas es de 1.725.748 euros y el de las 3.500 horas de libre concurrencia de 92.331 euros. La duración del contrato será de tres anualidades, con una primera prórroga de un año y otra de 9 meses, con lo que el precio total, incluida la modificación del contrato del 20%, se elevará a 9,4 millones.

En el pliego de condiciones se establece que el SAF prestará atenciones de carácter personal en la realización de las actividades básicas de la vida diaria en el propio domicilio, como levantarse y acostarse, apoyo en cuidado e higiene personal y en cambios posturales, supervisión en la toma de medicación, control de la alimentación y, de ser el caso, ayuda para comer, entre otras. Se atenderán necesidades de carácter doméstico y de la vivienda que incidan y ayuden en la mejora del entorno de los usuarios del servicio y sus familias, como limpieza y ayuda en el mantenimiento de la higiene y salubridad generales, lavado de prendas pequeñas y tareas de mantenimiento básico de utensilios domésticos y de uso personal.

Igualmente, se prestarán labores de acompañamiento personal para realizar actividades como apoyo en trámites urgentes de carácter administrativo, judicial o similares. Igualmente, se incluirán el seguimiento de intervenciones y atenciones necesarias en el área de la salud y servicios de carácter psicosocial y educativo enfocados al desarrollo de capacidades personales básicas, mejora de la convivencia y de la estructura familiar e integración en la comunidad.

Complementarias

El SAF podrá incorporar otras actuaciones complementarias, de acompañamiento, socialización y desarrollo de hábitos saludables; ayudas técnicas a personas en situación de dependencia y relacionadas con podología, peluquería, fisioterapia a domicilio y otras. Se incluyen actividades de acompañamiento en el domicilio del usuario como medida de consecución de los objetivos fijados y que, según cada caso, pueden combinarse con atenciones de carácter psicosocial y educativo. Igualmente, podrán integrarse dentro del SAF determinadas atenciones y actividades fuera del marco del domicilio del beneficiario, siempre de acuerdo con la prescripción técnica sobre el contenido del servicio y que incidan de manera significativa en la posibilidad de permanencia en el hogar y en la mejora de la autonomía y la calidad de vida.

También se especifica que, en ningún caso, podrán formar parte de las actuaciones desarrolladas en el mismo la realización de actividades no incluidas en el proyecto de intervención ni en el acuerdo de servicio; las actuaciones que, por su carácter sanitario, y rehabilitador, deben ser desarrolladas en todo caso por personal facultativo; la realización de trámites bancarios y trabajos agrícolas y ganaderos; atención y cuidados de animales de compañía o a otros miembros de la familia que no estén dados de alta en el SAF. Si la prestación de servicios complementarios la prescribe el Ayuntamiento en el proyecto de intervención individual, el tiempo de la misma se computará como parte del SAF, mientras que si no lo está y la pide el beneficiario del servicio será este último el que asumirá íntegramente su precio, “debiendo el contratista facturarlos al usuario de conformidad con los precios consignados como mejora en la proposición presentada en la licitación”, se precisa.

En cuanto a las condiciones de prestación del servicio, se señala que el plazo de inicio por la adjudicataria no deberá ser superior a 72 horas desde la notificación, sin perjuicio de que los Servicios Sociales planifiquen el funcionamiento del SAF con la mayor antelación posible y lo comuniquen a la empresa para optimizar la coordinación. En el pliego se incluyen también cuestiones relacionadas con ausencias domiciliarias; intensidad del servicio; el procedimiento de alta, cambio y baja del servicio, y causas de modificación de las condiciones de prestación del SAF, entre otros aspectos.

Horarios

La franja horaria del servicio para los casos con acceso por libre concurrencia de prestación básica del SAF será de 9.00 a 21.00, de lunes a viernes, excepto festivos, y los sábados no festivos de 8.00 a 15.00; mientras que en los casos de las personas valoradas como dependientes la franja horaria será de 8.00 a 21.00, de lunes a domingo, incluyendo los festivos. Y se especifica que podrán coexistir las necesidades de cobertura que impliquen carga laboral para varias auxiliares con distintos casos en el mismo turno de trabajo.

Por otro lado, cabe recordar que, después de que el marido de una usuaria presuntamente asesinase a machetazos a una empleada del SAF de O Porriño, trabajadoras del mismo servicio en Ribeira se concentraron a finales de julio en la Praza do Concello para exigir medidas de prevención y protección para ejercer su labor en condiciones dignas y sin miedo, pues en la capital barbanzana hubo casos de agresiones verbales o físicas, que se lograron solucionar.

Desde el comité de empresa indicaron que la compañía les entregó un documento con el protocolo de actuación en caso de violencia externa, en el que se indica lo que hacer en caso de agresión o amenza verbal o física. que establece que se mantenga la calma y si la situación de peligro no mejora se deberán poner ese tipo de hechos en conocimiento del coordinador, quien valorará si es necesario abandonar el domicilio, llamar a la Policía o emerxencias 112 si es necesario.