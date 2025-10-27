La iluminación decorativa navideña en Ribeira se pondrá en servicio en la tarde-noche del 8 de diciembre y se mantendrá hasta el 6 de enero de 2026

La Praza Porta do Sol contará con hilo luminoso en cascada y ramillete en microbombilla de color blanco cálido combinando lámparas flash con báculo central en el que confluyen varias tiras Chechu Río

Después de que a finales de septiembre se hizo público que había quedado desierta, al no presentarse oferta alguna, la licitación del lote correspondiente al alumbrado de Navidad, cuyo precio inicial era de 120.244 euros y que se elevaba a un total de 480.975 euros para este año y el 2026, así como sendas prórrogas para las dos siguientes anualidades, el Ayuntamiento de Ribeira acaba de sacar a licitación por 161.269 euros -supone un incremento del 25,44% respecto al anterior procedimiento- el servicio de suministro, instalación en régimen de alquiler, mantenimiento y retirada de la iluminación únicamente para de esta próxima Navidad, sin posibilidad de prórroga.

Las empresas que estén interesadas en este contrato tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo 11 de noviembre para presentar sus ofertas económicas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex). Los gastos derivados del consumo de energía eléctrica de los elementos que sean instalados correrán por cuenta de la Administración local una vez dadas de alta y legalizadas las instalaciones.

La puesta en servicio de toda la iluminación incluida en este contrato tendrá lugar en la tarde-noche del lunes 8 de diciembre, festividad de La Inmaculada Concepción y, tal y como se viene haciendo desde hace años, se realizará en un acto de encendido inicial con pulsador en un lugar y hora a terminar por el Ayuntamiento. Además, el encendido de dicha iluminación navideña se hará coincidir con el ocaso local diario y su apagado será a las dos de la madrugada de forma general, a excepción de las jornadas del 24 y 31 de diciembre y del 5 de enero, cuando se llevará a cabo a las 6.00 horas. Y su funcionamiento se mantendrá hasta la noche del 6 de enero, teniendo de plazo la adjudicataria hasta el 1 de febrero para retirar la iluminación festiva y de todos los componentes y accesorios hasta el 1 de febrero.

Más de 400 elementos

En todo el municipio se instalarán alrededor de 415 elementos decorativos luminosos diversos, desde los tradicionales arcos hasta árboles cónico, pasando por motivos centrales y laterales, ornamentos de gran tamaño y photocall luminosos, entre otros. Desde el Gobierno local indican que supondrá un "incremento considerable" de la decoración en todos los lugares para aportar "maior viveza aos espazos públicos nunhas datas sinaladas".

Entre los elementos que figuran en el pliego de condiciones técnicas se contempla la decoración especial para la Avenida Rosalía de Castro, desde la confluencia con la Rúa Irmandiños hasta el Malecón, con hilo luminoso tipo cascada y ramillete en microbombilla de color blanco cálido combinando con lámpara flash, con un mínimo de 24 caídas de microbombilla, o intermitente o cubierta de techo lumínico con hilo luminoso de, al menos, diez líneas paralelas o del tipo malla-manta con ancho mínimo de 6 metros de calle.

También llevará iluminación especial, igual que Rosalía de Castro con hilo luminoso tipo cascada y ramillete, la zona del atrio de la iglesia de Santa Uxía y la Praza Porta do Sol, y también incluirá un báculo central donde confluirán, al menos, 12 tiras de microbombilla de extremos al centro, además de decoración con motivo navideño del entorno principal de la fachada del templo religioso, el campanario con hilo luminoso, dos adornos en la puerta principal y rosetón en la fachada.

Composición especial

Y en la Rúa de Galicia, entre el edificio del mercado municipal y la Praza de Compostela se pondrá una composición de iluminación especial con arcos de microbombilla decorativa en blanco cálido con un mínimo de 25 elementos dobles situados a una altura mínima de 4,5 metros para permitir el paso de las carrozas durante la Cabalgata de los Reyes Magos. También habrá cinco arcos con las letras de 'Bo Nadal', 'Felices Festas' y Feliz Ano Novo 2026'.

Los elementos que se llevan el mayor desembolso económico serán los 146 arcos led con motivos navideños central y en los laterales que se distribuirán por las parroquias, lugares, aldeas y barrios de Ribeira, presupuestados en 40.800 euros, y los 76 arcos le navideños con lámpara flash o intermitente, por 21.280 euros. También se colocarán 66 motivos navideños laterales simples, como adornos en farolas en las avenidas del Malecón y de A Coruña, Paseo das Carolinas, Abesadas, las plazas de España, del Centenario, de Compostela y Heroínas de Sálvora y en parroquias, y 25 arcos led navideño para iglesias y capillas y calles estrechas de la ciudad.

El elemento gigante de temática navideña, del tipo bola, campana, regalo, muñeco de nieve o similar, o conjunto tridimensional realizado en microbombilla con un mínimo de 8 metros de altura y 2,5 de ancho, o bien un conjunto de al menos dos elementos de 5 metros de altura, ya sea transitable o no, y de cualquier color, se ubicará en la Praza do Concello o en el Malecón. También se instalarán dos árboles de Navidad cónicos de un mínimo de 8 metros de altura y 60 elementos decorativos de copa de árbol natural en microbombilla de color blanco cálido, con un mínomo de 24 metros de hilo cada uno, en el Malecón, García Bayón, Pedra Pateira, Centenario, Abesadas, Concello y Heroínas de Sálvora.

Photocall y figuras volumétricas

Los dos photocall luminosos se instalarán en las plazas Pablo Neruda y Amarella. Igualmente, se instalarán decoraciones con, al menos, seis líneas de microbombilla de color blanco cálido haciendo paraguas desde la farola central existente en las rotondas de A Concordia, de Coroso y de acceso al muelle comercial. También habrá dos figuras volumétricas de motivo navideño con dimensiones mínimas de dos metros de alto por dos metros de ancho y adorno con tira de microbombilla de color blanco cálido en la rotonda del barco en Xarás y en la glorieta de As Saíñas.