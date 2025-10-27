El Samaín regresa a Ribeira con su exposición monstruosa, bailes y la proyección del documental 'Buscando a Santa Compaña'

Carmen Pena y Ana Barreiro presentaron los carteles de la programación del Samaín en Ribeira Chechu Río

La programación del Samaín regresará un año más a Ribeira y lo hará con varias novedades, según desvelaron esta mañana la concejala de Cultura, Turismo e Igualdade, Ana Barreiro, y la profesora de baile de la asociación Alfaia, Carmen Pena. En primer lugar, el próximo jueves, día 30 de octubre, a partir de las ocho y media de la tarde y en la sala polivalente del auditorio municipal tendrá lugar la proyección del documental 'Buscando a Santa Compaña' del director compostelano Fernando Cortizo y narrado por Carlos Blanco, en la que se ofrece una indagación contrarreloj sobre los últimos testigos de esta leyenda gallega milenaria que aterrorizó a la población durante siglo. Las entradas serán gratuitas y se empezarán a repartir desde media hora antes del inicio hasta completar el aforo del local.

El sábado 1 de noviembre, a partir de las siete de la tarde, será el Grupo Municipal de Teatro de Ribeira el que realizará una lectura teatralizada de 'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla. Estaba previsto que se llevase a cabo en el cementerio municipal de Santa Uxía, pero desde el Ayuntamiento indican que la previsión de adversa meteorología provocó que, inicialmente, se traslade al auditorio municipal a la misma hora y con entrada gratuita, según indicó Ana Barreiro. Sin embargo, un cambio de última hora hará que esta actividad se desarrolle en el interior de la iglesia parroquial de Santa Uxía.

Por su parte, con colaboración municipal, la entidad Alfaia dará comienzo a su programación a las seis de la tarde del 1 de noviembre con la actuación en el auditorio municipal de un centenar de niñas y algunos niños de su grupo de baile, que ofrecerá diversas coreografías. Desde la asociación indicaron que ya empezaron a repartir entradas entre las familias de los chiquillos participantes en esa exhibición y que desde media hora antes del inicio del espectáculo se repartirán el resto entre el público general que quiera presenciarlo. Además, se sortearán diversos regalos entre los poseedores de las rifas que los alumnos de baile de la entidad empezarona vender por la calle.

Tres cuartos de hora después saldrán en desfile hacia la carpa multiusos de la Rúa de Galicia, donde a las siete de la tarde tendrá lugar la inauguración del Samaín con la tradicional exposición monstruosa, que incluirá, según indicó Carmen Pena, novedades "agradables, desagradables e de moito medo" con respecto a la del año pasado, quedando abierta hasta las nueve de la noche y que se podrá volver a visitar el domingo y lunes en horario vespertino. El 2 de noviembre, de 17.00 a 21.00 horas habrá talleres de maquillaje en ese mismo espacio multiusos, donde al día siguiente y en idéntico horario tendrá lugar una fiesta con baile y chucherías.