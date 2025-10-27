El mercadillo ambulante de Ribeira se desarrollará con normalidad este próximo sábado, pese a la coincidencia con la festividad de Todos los Santos

El mercadillo ambulante de Ribeira tiene un carácter semanal y se desarrolla todos los sábados

El Ayuntamiento de Ribeira comunicó que el próximo sábado, día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, se desarrollará con total normalidad el mercadillo semanal en el recinto portuario, con los habituales puestos de venta ambulante de alimentación y textil. Se trata de una medida que ya se adoptó con anterioridad en diversas ocasiones, principalmente a demanda de los vendedores, debido a que se trata de unas fechas en la que la gran afluencia de gente a la ciudad y que deben aprovechar para incrementar su facturación con respecto a otras fechas del año en que son más bajas.