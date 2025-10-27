Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El mercadillo ambulante de Ribeira se desarrollará con normalidad este próximo sábado, pese a la coincidencia con la festividad de Todos los Santos

Tendrá lugar con los habituales puestos de venta ambulante de alimentación y textil, y permitirá que los vendedores aprovechen la afluencia de gente a la ciudad para incrementar su facturación

Chechu López
27/10/2025 14:59
El mercadillo ambulante de Ribeira tiene un carácter semanal y se desarrolla todos los sábados
El mercadillo ambulante de Ribeira tiene un carácter semanal y se desarrolla todos los sábados

El Ayuntamiento de Ribeira comunicó que el próximo sábado, día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, se desarrollará con total normalidad el mercadillo semanal en el recinto portuario, con los habituales puestos de venta ambulante de alimentación y textil. Se trata de una medida que ya se adoptó con anterioridad en diversas ocasiones, principalmente a demanda de los vendedores, debido a que se trata de unas fechas en la que la gran afluencia de gente a la ciudad y que deben aprovechar para incrementar su facturación con respecto a otras fechas del año en que son más bajas.

Te puede interesar

Caldas se suma al guion de la serie 'Animal'

Netflix se hace eco del Concurso Canino de Caldas
Fátima Pérez
El Ribadumia, que ha sumado 22 puntos de 24 posibles, es el máximo goleador del grupo

Marín y Ribadumia golean y mantienen su particular pulso por el liderato
Gonzalo Sánchez
Imagen de archivo de la lonja de O Grove

La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove recibe más de 46.000 euros para mejorar sus instalaciones y equipamientos
C. Hierro
El Rotogal Boiro continúa invicto y se mide este sábado al Dumbría

El Rotogal Boiro vence en Lugo y se coloca segundo con un partido menos (0-3)
María Caldas