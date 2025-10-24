Ribeira tributará mañana en la Praza de España su homenaje anual a las víctimas de la Covid-19

Un viandante se detiene a mirar el monumento en recuerdo a las víctimas de Covid-19 Chechu Río

“Sempre na nosa memoria”. Así reza la placa del monumento que en octubre de 2021 se levantó en la Praza de España de Ribeira por iniciativa de la asociación de Amas de Casa de la capital barbanzana, con colaboración municipal, en homenaje a las víctimas de la Covid-19. Durante cuatro años seguidos recordando a los que perdieron la vida a causa del coronavirus, apoyando a sus familias, y también de forma extensiva a los “héroes en silencio”, como fueron el personal sanitario y muchos voluntarios que pusieron su granito de arena para hacer más llevadero el confinamiento en las casas y la enfermedad de los afectados. Y mañana, a las seis y media de la tarde, se repetirá en ese mismo lugar con la ofrenda de una corona de laurel, unas palabras y un minuto de silencio.

Puri Cores, presidenta del colectivo que promueve este recuerdo, y que en su momento fue el primero que se hizo en España en ese sentido, animó a los vecinos a asistir a este homenaje hecho “desde la humildad, cariño, respeto y con todos los buenos sentimientos de las personas”, y apeló a la concordia y al saber estar, “pues la vida es tan cortita que debemos aprovecharla”. Y lo hizo de la mejor manera que sabe, con una reflexión sobre lo vivido en la pandemia, cuando “vivimos un encierro de tres meses en nuestras casas. Recuerdo imágenes de féretros y de gente buscando a sus familiares. Las tengo como muy metidas en la retina".

"El número de fallecidos fue tan grande como en cualquier guerra”, dijo Cores, quien agregó que, debido a las circunstancias, “fueron enterrados sin acompañamiento de sus familiares”. La presidenta de la Amas de Casa ribeirenses defendió que “tenemos que recordarlos y no olvidarnos de lo mal que lo pasamos”, y describió que aquellos momentos estuvieron llenos de “tristeza, pesar y agonía de tener a alguien al que quieres y que no puedes estar a su lado para darle el último adiós y decirle que todo va a estar bien, que lo quieres y que lo vas a recordar toda la vida”.