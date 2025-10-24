Mi cuenta

Los actores Isabel Risco y Fran Rei homenajean al ilustre escritor de Rianxo en el estreno de la gira de 'Retrincos de Castelo' en Ribeira

La compañía Artefeito Producións llevó a cabo una aproximación al humor en la obra del reconocido galleguista y una de las figuras más relevantes de la literatura gallega

Chechu López
24/10/2025 06:45
Los actores Isabel Risco y Fran Rei pusieron en escena en el auditorio de Ribeira la función 'Retrincos de Castelao'
Los actores Isabel Risco y Fran Rei pusieron en escena en el auditorio de Ribeira la función 'Retrincos de Castelao'
Chechu Río

El auditorio municipal de Ribeira albergó el inicio de la gira del espectáculo teatral “Retrincos de Castelao”, de la compañía Artefeito Producións, con los actores Isabel Risco y Fran Rei, que se enmarca dentro de los actos del Ano Castelao. Los actores hicieron una aproximación al humor en la obra del ilustre galleguista y autor de Rianxo y una de las figuras más relevantes de la literatura gallega. Fueron un total de 90 personas las que presenciaron esa función que recalará el domingo 2 de noviemnbre en el Teatro Cine Elma de A Pobra, a partir de las siete de la tarde, dentro de la programación municipal dle Outono Cultural 2025.

