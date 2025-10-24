Ribeira
Los actores Isabel Risco y Fran Rei homenajean al ilustre escritor de Rianxo en el estreno de la gira de 'Retrincos de Castelo' en Ribeira
La compañía Artefeito Producións llevó a cabo una aproximación al humor en la obra del reconocido galleguista y una de las figuras más relevantes de la literatura gallega
El auditorio municipal de Ribeira albergó el inicio de la gira del espectáculo teatral “Retrincos de Castelao”, de la compañía Artefeito Producións, con los actores Isabel Risco y Fran Rei, que se enmarca dentro de los actos del Ano Castelao. Los actores hicieron una aproximación al humor en la obra del ilustre galleguista y autor de Rianxo y una de las figuras más relevantes de la literatura gallega. Fueron un total de 90 personas las que presenciaron esa función que recalará el domingo 2 de noviemnbre en el Teatro Cine Elma de A Pobra, a partir de las siete de la tarde, dentro de la programación municipal dle Outono Cultural 2025.