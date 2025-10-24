La alcaldesa de Ribeira expuso en un foro estatal celebrado en A Coruña la apuesta de su ciudad con proyectos incluidos en su Agenda Urbana

La alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, participó en el III Foro Urbano de España celebrado en el miércoles y ayer en A Coruña Cedida

La alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, dio a conocer en el III Foro Urbano de España celebrado en el miércoles y ayer en A Coruña la apuesta de la capital barbanzana por la innovación, sostenibilidad y transformación digital a través de varios proyectos. Indicó que en Ribeira se optó por continuar avanzando en la construcción “dunha cidade máis conectada, inclusiva e resiliente... coa mirada posta no 2030”.

La regidora explicó que la Agenda Urbana de Ribeira se fundamenta “nuns obxectivos específicos como incorporar políticas urbanas que posibiliten deseñar o futuro dunha Ribeira máis sostible económica, social e medioambientalmente e aproveitar o coñecemento e sinerxías xeradas en canto a innovación, financiación, gobernanza e transparencia, contando cos actores civís, económicos e empresariais”.

Retos significativos

Igualmente, la mandataria local agregó que Ribeira “é unha cidade que busca de forma sistemática e deliberada facer cousas novas ou as mesmas de forma distinta, plantexándose retos significativos e desafíos que aporten valor á cidadanía e á sociedade no seu conxunto e dándolles resposta a través de proxectos de innovación e desenvolvemento urbano”, refirió Sampedro, quien agregó que "sempre o fai coa mirada posta nunha Ribeira intelixente, eficiente, turística e humana".

En este sentido, indicó que lo largo de los últimos años se procedió a desarrollar o poner en marcha actuaciones como la colocación de 9.000 puntos de luz led, ocho plantas fotovoltaicas, la rehabilitación de la casa consistorial y la reforma integral del conservatorio de Aguiño, así como instalación de pasos peatonales inteligentes, baños públicos inteligentes y autolimpiables, cartelería digital, el desarrollo del programa WiFi4EU, la puesta en marcha del aula Cemit y las taquilla inteligentes refrigeradas del mercado municipal, además de erixirse como Destino Turístico Inteligente a través de la plataforma de ciudades Smart Cities.