Ribeira

La alcaldesa de Ribeira expuso en un foro estatal celebrado en A Coruña la apuesta de su ciudad con proyectos incluidos en su Agenda Urbana

Chechu López
24/10/2025 06:10
La alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, participó en el III Foro Urbano de España celebrado en el miércoles y ayer en A Coruña
Cedida

La alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, dio a conocer en el III Foro Urbano de España celebrado en el miércoles y ayer en A Coruña la apuesta de la capital barbanzana por la innovación, sostenibilidad y transformación digital a través de varios proyectos. Indicó que en Ribeira se optó por continuar avanzando en la construcción “dunha cidade máis conectada, inclusiva e resiliente... coa mirada posta no 2030”. 

La regidora explicó que la Agenda Urbana de Ribeira se fundamenta “nuns obxectivos específicos como incorporar políticas urbanas que posibiliten deseñar o futuro dunha Ribeira máis sostible económica, social e medioambientalmente e aproveitar o coñecemento e sinerxías xeradas en canto a innovación, financiación, gobernanza e transparencia, contando cos actores civís, económicos e empresariais”. 

Retos significativos

Igualmente, la mandataria local agregó que Ribeira “é unha cidade que busca de forma sistemática e deliberada facer cousas novas ou as mesmas de forma distinta, plantexándose retos significativos e desafíos que aporten valor á cidadanía e á sociedade no seu conxunto e dándolles resposta a través de proxectos de innovación e desenvolvemento urbano”, refirió Sampedro, quien agregó que "sempre o fai coa mirada posta nunha Ribeira intelixente, eficiente, turística e humana".

En este sentido, indicó  que lo largo de los últimos años se procedió a desarrollar o poner en marcha actuaciones como la colocación de 9.000 puntos de luz led, ocho plantas fotovoltaicas, la rehabilitación de la casa consistorial y la reforma integral del conservatorio de Aguiño, así como instalación de pasos peatonales inteligentes, baños públicos inteligentes y autolimpiables, cartelería digital, el desarrollo del programa WiFi4EU, la puesta en marcha del aula Cemit y las taquilla inteligentes refrigeradas del mercado municipal, además de erixirse como Destino Turístico Inteligente a través de la plataforma de ciudades Smart Cities.

