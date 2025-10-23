Un político volverá a presidir la mesa de contratación del Ayuntamiento de Ribeira y la oposición reprocha que no se garantizará su independencia

El nacionalista Luis Pérez calificó la decisión de “retroceso grave e perigoso” Gonzalo Salgado

Los grupos municipales de la oposición ribeirense lamentaron que el equipo de gobierno haya decidido introducir nuevamente a cargos políticos en la Mesa Permanente de Contratación, echando por tierra la eliminación de la participación política con el cambio de gobierno en 2023, pues se consideraba que su presencia podía ser contraria a su independencia, además de que se pueda levantar cualquier sombra de sospecha.

Tras su aprobación por 13 votos a favor y 8 en contra, estará integrada por la concejala Herminia Pouso, en calidad de presidenta y con voz y voto, y Ana Barreiro como suplente, y en la que también habrá cuatro trabajadores del Ayuntamiento como vocales y secretario. BNG, PSOE y los concejales del grupo de no adscritos indicaron que, pese a que se trata de una medida legal, resulta poco ética y erosiona la transparencia del Ayuntamiento y, en concreto, de un órgano que se considera clave en el funcionamiento de la Administración local por ser el que evalúa y propone las adjudicaciones de obras, servicios y suministros públicos.

La alcaldesa defendió la presencia de representación política en la con el argumento de que no estará para sustituir a técnico alguno, sinó que de lo que se trata es de “facer un seguemento con compromiso e responsabilidade”, y agregó que “non se debe poñer en tela de xuízo en ningún momento o traballo que se realiza desde as mesas de contratación”. Agregó que en todos los ayuntamientos de la comarca, gobernados por partidos diferentes al PP, e incluso en Carballo, con alcalde del BNG, “teñen asistencia os políticos ás mesas de contratación”.

Mariola Sampedro insistió en que lo que persiguen con esa decisión es “axiliar o traballo e darlle seguemento ás contratacións, que son moitísimas, e non deixar que se escape nin un euro, nin unha soa apreciación que poida quedar dentro deste Concello”. Mariola Sampedro también le reprochó al alcalde que empezase “moi forte” sancionando a dos empresas por incumplimientos y ahora están viendo que hay obras que están rematando con un año o año y medio de retraso y otras que están sin empezar un año después de adjudicarse, pero que en estos casos no se les sancionó, pese a considerar que había sobrados motivos para ello.

Comunicación y Secretaría

Redacción / Ribeira El pleno de la corporación municipal ribeirense aprobó con 14 votos a favor, del PP, PBBI y de la concejala no adscrita Tania Redondo, la contratación de personal eventual para responsable del Departamento de Comunicación Institucional y para la Secretaría de Alcaldía, como ya hubo en anteriores mandatos, pero que en este caso se equiparan los salarios a 33.463 euros, pues en el gobierno saliente eran dispares, pues el primer percibía 30.711 euros y el segundo 36.214 euros.

Durante la sesión, además de dar cuenta del reparto de las delegaciones y de las tres tenencias de Alcaldía, se dio luz verde a otros puntos del orden del día como el nombramiento de los integrantes de la Xunta de Goberno Local, que celebrará sesiones ordinarias con periodicidad semanal los jueves (10.00 horas) y que, junto a la alcaldesa, serán Ana Barreiro, Emilio Pérez, Juana Brión, Carmen Pérez y Eladio Muñiz, por el PP, y Vicente Mariño y Herminia Pouso, por el PBBI. También se dio cuenta de la nueva composición de las comisiones informativas, en cada una de las cuales habrá 4 concejales del PP, 2 del BNG, 1 del PBBI, 1 del PSOE y uno de los no adscritos, y del nombramiento de los representantes municipales en los órganos colegiados. l