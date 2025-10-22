Ribeira desarrollará su tercer Programa Integrado de Emprego, que arranca con selección de participantes y el compromiso de inserción laboral del 45%

Una de las reuniones informativas programadas para mañana y el viernes se desarrollará en el Viveiro de Empresas Cedida

Ribeira desarrollará la tercera edición del Programa Integrado de Emprego (PIE), subvencionado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal, que arranca con la fase de selección de los participantes con un compromiso de inserción laboral que se sitúa en el 45%. Desde el Ayuntamiento indican que esta herramienta de empleabilidad se dirige a un total de 100 desempleados inscritos como demandantes de trabajo y residentes en los municipios que conforman la comarca de O Barbanza -Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo- y el vecino de Porto do Son, y que a lo largo de doce meses recibirán orientación, formación e intermediación laboral.

Dentro de la referida fase de selección de asistentes al PIE, se programaron reuniones informativas para mañana y el viernes en el centro cultural Lustres Rivas de 09.00 a 10.00 horas, y en el Viveiro de Empresas de 12.00 a 13.00 horas. Para más información se habilitaron la dirección de correo electrónico programaintegrado@ribeira.gal; los números de teléfono de contacto 669 150 809 e 628 557 348 y el formulario online que aparece no Instagram del programa, p.integradoempregoribeira).

Los participantes percibirán una ayuda consistente en 10 euros diarios de asistencia a las acciones presenciales del PIE, mientres que en la modalidad online se dividirá el número de horas da formación entre cinco para calcular la cifra de días con derecho a bolsa. Además, la Administración local ofrece medidas de conciliación para favorecer la concurrencia según las necesidades.

Destinatarios

Podrán optar a participar en este instrumento de empleabilidad todos los desempleados con discapacidad, mujeres paradas, personas desempleadas de larga duración, inmigrantes, personas en riesgo de exclusión social, beneficiarios del tramo de inserción de la renta de exclusión social de Galicia, víctimas de violencia de género, mayores de 52 años y menores de 30 años, perceptores de prestaciones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción (RAI) o desempleados no incluidos en ninguno de los grupos anteriores. Todas ellas deberán estar inscritas como demandantes de empleo.

Este programa se basará en una metodología que combina la parte expositiva con las dinámicas de grupo, buscando adaptarse a las necesidades de las personas y utilizando las nuevas tecnologías para favorecer la comunicación y la conciliación, así como el desarrollo de habilidades para la búsqueda de trabajo como, por ejemplo, el uso de Internet, el registro en portales de empleo, la descarga de aplicaciones y la aproximación a las redes sociales profesionales.

Contenidos

En esta edición se impartirán técnicas de movilización de enfermos, aplicación de fundamentos básicos en cocina, acompañante en transporte escolar, operaciones básicas de caja, uso de aplicaciones móviles en ámbito laboral, utilización de recursos digitales, ofimática, técnicas administrativas, organización de almacén, manejo de carretillas elevadoras, mantenimiento de zonas verdes, seguridad e higiene en la industria alimentaria o cocina colectiva, entre otras materias.

También se llevarán a cabo acciones individuales de información, asesoramiento y acompañamiento laboral, talleres de coaching para la busca de empleo, comunicación y habilidades sociales, elaboración del currículo, preparación de entrevistas, prospección laboral y prácticas profesionales no laborales en alguna de las empresas colaboradoras, sirviendo como puente de cara a futuras contrataciones. A mayores, se tendrá en cuenta la formación transversal en informática, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, técnicas de coaching emocional, formas de busca de trabajo o fomento de la capacidad emprendedora.