Registrado un incendio en un restaurante en pleno centro urbano de la ciudad de Ribeira

Los Bomberos y el GAEM se encargaron de dar por extinguido por completo el incendio y de comprobar que se restablecieron las condiciones de seguridad Chechu Río

La brasería ‘La Cabaña’, ubicada en la Avenida Rosalía de Castro, en pleno centro de Ribeira, fue escenario en torno a las doce y media de este mediodía de un incendio, del que su dueño y un empleado lograron apagar las llamas con los extintores que les habían cambiado hace una semana. Al parecer, ayer mismo acudió una empresa a limpiar la chimenea y, cuando este mediodía se dispusieron a preparar las brasas para elaborar los platos del día, el fuego que habían encendido prendió en el tiro y empezó a propagarse, afectando principalmente a la campana extractora.

Fueron varios vecinos del edificio situado encima de ese establecimiento del sector de restauración los que dieron la alerta y contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que estaba saliendo una gran cantidad de humo del bajo del inmueble en el que se ubica ‘La Cabaña’.

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma dio traslado del suceso a las Policías Local y Nacional, que movilizaron a sus patrullas, así como al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro. Fue necesario cortar el tráfico rodado en la calle para facilitar el trabajo de los equipos de extinción y se seguridad.

Los profesionales de esos medios de emergencias acabaron de dar por extinguido el incendio, de ventilar el interior del restaurante para eliminar la humareda generada y que se extendió por el interior del local, y de comprobar que se restablecía la normalidad y las condiciones de seguridad. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas personales.