Mariola Sampedro cifra en un 13% el ahorro de su gobierno local en Ribeira, mientras que el exalcalde lo rebaja hasta cerca del 3%

Mariola Sampedro defendió que tendrá más ediles para defender los intereses vecinales Gonzalo Salgado

El nuevo Gobierno local de Ribeira cifró el ahorro que supone para las arcas municipales el pago en dedicaciones exclusivas y parciales respecto al ejecutivo saliente en el 13%, concretamente, en 36.225 euros brutos al año, que la alcaldesa especificó que equivale a la media de una dedicación completa. En ese sentido, Mariola Sampedro precisó que las 5 dedicaciones exclusivas y 2 parciales que van a tener, tal y como ya se informó, suman 245.295 euros, frente a las 7 dedicaciones exclusivas del tripartito y cuyo coste se elevaba a 281.520 euros, teniendo en cuenta las actualizaciones del último año respecto a las cantidades aprobadas en el pleno de 2023.

Sin embargo, en el transcurso del debate del pleno de organización, que se convocó con carácter extraordinario y urgente, el exalcalde ofreció otro dato, 351.219 euros, sobre el coste total anual que, según sus cálculos, va a tener ese nuevo gobierno y que, agregó, supondrá un ahorro respecto al suyo de unos 10.000 euros, es decir, un porcentaje cercano al 3%. Según refirió, en ese importe se incluyen, además de las dedicaciones exclusivas y parciales, lo que percibirán por asistencia a plenos, a juntas de gobierno y de coordinación, comisiones y a órganos colegiados los concejales que no las tienen, y el personal de confianza.

Sampedro defendió que su equipo resulta “máis económico para as arcas municipais e, polo tanto, para os petos dos ribeirenses, nun compromiso férreo por avanzar en proxectos transcendentes para mellorar a calidade de vida dos veciños”. Añadió que su propuesta de dedicaciones “reducirá o custe total para o Concello sen afectar á capacidade para dar resposta ás demandas e necesidades da xente de Ribeira” ya que, insistió, como también hicieron otros de sus compañeros de PP y PBBI, esa se verá incrementada al contar con 13 concejales frente a los 11 ediles del anterior gobierno. Y subrayó que los ribeirenses van a tener un gobierno “máis organizado, máis unido e con máis persoas que van a estar pendentes da atención aos veciños, vai a demostrar a súa capacidade e moito compromiso cun menor cute económico”, subrayó.

Acuerdo

El portavoz del BNG, Luis Pérez, se dirigió a la alcaldesa para replicar sus declaraciones en las que Mariola Sampedro manifestó que no hay ningún tipo de documento firmado entre PP y PBBI para llegar a un acuerdo de gobierno, y le lanzó una pregunta retórica sobre de qué hablaron durante los tres meses que estuvieron negociando y subrayó que “perfectamente sabemos que hai algún tipo de acordó, o que pasa é que non se pode ensinar pois, do contrario, quizáis acabarían no xulgado”.

También relacionó con ello que, “pese as nosas insistencias para ter orzamento e puidera vir ao pleno e non viñese nunca, porque se estaba negociando e xestando una moción de censura de costas a todo o gobernó municipal, non só aos membros do BNG, senón tamén do PSOE e do propio PBBI”. Y dijo que frente a los 6,5 millones de euros en fondos europeos que el gobierno saliente le dejó a sus sucesores están los más de 13 millones de deuda que heredaron en 2023 y que “lastraron a economía” y que “puxeron pedras no camino para desenvolver proxectos positivos para o noso concello”.

Frente a ello, Pérez anunció que el BNG va a “actuar con responsabilidade cara á veciñanza” y que no van a bloquear el funcionamiento de la Administración local votando en contra de todo lo que les propongan “senón que imos actuar con altura de miras en aras de que a veciñanza poda ter un goberno que poda traballar e que funcione. E non imos poner paos nas rodas coma fixeron vostedes, señores do PP, non só desde o Concello, e está visto á luz dos últimos acontecementos, senón tamén desde outras administracións nas que vostedes teñen responsabilidade”.

El líder nacionalista reiteró que no van a bloquear decisiones, pero tampoco las van a amparar “porque só responden aos intereses partidistas e particulares que suscitaron a moción de censura”. Y acusó al nuevo gobierno local de “deixar servizos tan importantes como Auga, Saneamento, Educación, Xuventude, Promoción Económica, Benestar Animal ou Limpeza Viaria sen dedicacións, sen persoas traballando a tempo completo no Concello”.

Intereses

La portavoz del grupo municipal del PP, Ana Barreiro, le replicó a la pregunta de Luis Pérez si cuando el líder de la formación frentista llamó a Vicente Mariño en mayo de 2023 estaba pensando en los intereses de Ribeira o en los partidistas del BNG para ir en contra del PP. También le reprochó al exalcalde que tuviera algunas áreas sin dedicación, como Educación e Lingua, de la que dijo que tenía la asignación económica más baja de la historia, y Promoción Económica e Comercio, sobre la que le reprochó no tener relación con el tejido productivo local, por lo que podría deducirse que “non tiñan moita importancia para vostede”. Le respondió que en el nuevo gobierno son 13 personas trabajando para los intereses de los ribeirenses y no partidistas, y aclaró que los concejales con dedicaciones “se van a volcar en corpo e alma ao Benestar Animal, Medio Rural, Promoción Económica, Educación e Lingua, porque xa traballei con eles e sei como o facían, bastante mellor que vostede”.

La alcaldesa, Mariola Sampedro, afirmó que no es motivo de preocupación que haya concejales sin dedicaciones exclusivas, “porque o acordó que temos firmado entre PP e PBBI é o do compromiso e o do traballo, e iso é o que me preocupa e me satisface que van a traballar tanto os que teñen dedicacións exclusivas como os que non as teñen. Me parece desmedido ese de que ‘ningunha persoa a súa fronte’, e é una falta de respeto”. Agregó que no va a haber ninguna persona de menos trabajando, sino que va a haber dos más “e iso vanno a notar os ribeirenses no trato, na dedicación, no traballo e no compromiso”.

Presupuesto

Respecto al trabajo de la concejala de Economía e Facenda, “sostuvo que vai facer moita falta polos desfases nalgunhas partidas e ben abultadas”, algo que ya sospechaban y que confirmaron. Y le dijo a Pérez Barral que quien hace el presupuesto es el alcalde, “polo que se non o presentou foi porque non quixo” y le criticó que la deuda que les dejaron ellos es muy superior a los más de 13 millones que el portavoz del BNG denuncia que recibieron de herencia. También le reprochó a Pérez Barral que no haya abierto una notificación importante que se recibió de la EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), que el 3 de octubre llegó al Ayuntamiento a su nombre y que fue rechazada.

El portavoz del PBBI, Vicente Mariño, insistió en la postura de que las dedicaciones propuestas responden a un gobierno que será “operativo y comprometido”, que contará con más concejales y será más austero, con menor coste para el bolsillo de los ribeirenses, “pero con gran capacidad de acción para resolver los problemas de los vecinos en su día a día y mejorar su calidad de vida”. También se dirigió al Suárez-Puerta, al que calificó como el “concejal más caro y con récord de deuda”, pues le acusó de “dejar un pufo de 100.000 euros en Festexos, más razones aún para una moción de censura”. Y agregó que “eso es muy típico de estos gobiernos socialcomunistas con coleguis nacionalistas cuando tienen pastel económico en sus manos y después vendrán otros a ajustar y arreglar deudas. Con esa deuda que nos deja se podría costear parte del nuevo ejecutivo”.

Reproches

Francisco Suárez-Puerta, portavoz del PSOE, que sostuvo que Vicente Mariño “non di unha verdade”, le reprochó al nuevo gobierno que “non haxa man tendida, nin consenso, nin transparencia, nin o respeto, ni a lealdade institucional que merece o pobo de Ribeira”. Criticó que no haya homogeneidad en las cantidades que se cobrarán por dedicaciones “pese a levar o mesmo tempo de traballo”. Sostuvo que sobre lo que cobran los miembros del nuevo gobierno no se hace referencia a lo que percibe “a xente que asiste a xuntas de goberno e a comisións”, y agregó que en las juntas de coordinación antes había 4 ediles y ahora son 6, pasando de percibir 16.000 a 25.000 euros. Y al primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, le espetó que “os preto de 410.000 euros que vai a cobrar o PBBI por tres concelleiros tampouco está nada mal” en respuesta a lo que le dijo de que no estaba nada mal para un concejal cobrar 35.000 euros.

Respecto a las dedicaciones sostuvo que “hainas que xustificar, traballar e estar presente. Canto mellor fagan o seu traballo, mellor será para todos e despois xa veremos o que opina a xente”. También reprochó que hay áreas de gobierno que no van a tener “representación diaria”, pues entendió que las personas sin dedicación exclusiva no pueden estar todos los días en el Ayuntamiento “cando antes había unha persoa coa que os veciños podían falar”. Al final, el reparto de las dedicaciones contó con el apoyo de 14 votos favorables de los 10 concejales del PP, los tres del PBBI y un no adscrito -Tania Redondo-, mientras que los 5 ediles del BNG, el del PSOE y otro del grupo no adcrito se abstuvieron.