Diario de Arousa

Ribeira

Los cementerios municipales de Ribeira y Palmeira amplían sus horarios con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos

Chechu López
21/10/2025 20:05
Redacción / Ribeira El Ayuntamiento de Ribeira habilita un horario extraordinario para los cementerios municipales de Santa Uxía y Palmeira con motivo de la festividad de Todos los Santos. Así, ambos camposantos estarán abiertos desde hoy y hasta el miércoles 29 de 09.00 a 19.30 horas, mientras que el 30 y 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre no cerrarán sus puertas, pudiendo ser visitados las 24 horas. 

Con esta medida, se trata de facilitar el acceso de los ciudadanos para adecentar los nichos y sepulturas y velar a sus seres queridos en estas fechas. Desde que concluya ese periodo, se retomará el horario habitual de invierno, siendo en el cementerio de Ribeira de 09.00 a 18.30 horas, con cierre los jueves, y en el de Palmeira de 09.00 a 18.00 horas, y cierre los lunes. Además, los trabajadores municipales intensificaron las tareas de limpieza, roza y pintado de los lugares.

