El Gobierno local de Ribeira inicia en una reunión con la Fegamp la tramitación para que el Sergas asuma la gestión de la Unidade de Condutas Aditivas

La alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, y el director de la UCA, Jesús Cartelle, mantuvieron una reunión telemática con representantes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para iniciar los trámites oportunos para que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) asuma la gestión de ese departamento, algo que previsiblemente pasará a ser una realidad a comienzos del año 2026.

El cambio de modelo de la gerencia se fundamenta en “optimizar a administración dun servizo importante que prestamos á cidadanía da comarca e que vai garantir que se sigan brindando estas prestacións correctamente ao mesmo tempo que se reducirá a carga económica para as arcas municipais”, según Sampedro, quien incidió en que se trata de una “vella demanda dos municipios que se remonta ao ano 2009. Con este cambio dignifícase o servizo e o paciente”.

La mandataria ribeirense anunció que en las próximas semanas se sucederán los encuentros de trabajo con la finalidad de que culmine de manera progresiva esta absorción de la UCA por parte de la Administración autonómica sin interferir en la atención a los usuarios y en el desarrollo de las tareas del personal. De hecho, la alcaldesa precisó que ya mantuvo reuniones con el personal de la UCA para que esa transición sea lo más beneficiosa del servicio. l