El área sanitaria de O Barbanza contará a partir de comienzos del próximo año con la anhelada y necesaria ambulancia medicalizada del 061

El consellerio de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó esta mañana el Hospital do Barbanza Chechu Río

El área sanitaria de O Barbanza dispondrá a partir de comienzos del próximo año con su primera ambulancia medicalizada, que contará como mínimo con un médico, un enfermero y un técnico de emergencias sanitarias. Así lo dio a conocer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien manifestó "que, por fin, teremos una nova ambulancia medicalizada”, que tendrá su sede en el Hospital do Barbanza para poder atender toda su área de influencia. Añadió que esta dotación, que supone una inversión de 460.000 euros que se recoge en el presuntuesato de la Xunta de Galciia para 2026, responde “ás necesidades da zona e está avalada polos datos que nos proporcionaron a Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza y Urxencias Sanitarias de Galicia-061”.

Este anuncio lo realizó en la visita que desde primera hora de la mañana realizó al Hospital do Barbanza, acompañado del gerente y de la directora de Enfermería del Área Sanitarias de Santiago-O Barbanza, Ángel Facio e Isabel Campos, a la que el conselleiro aprovechó para felicitar tras serle concedido el Premio Nacional al Liderazgo Sanitario en Enfermería. Lo hizo con un doble objetivo pues, por un lado, para intercambiar impresiones con los responsables, principalmente con el director del distrito sanitario, Hugo Pérez, así como el personal médico y la junta de gobierno de dicho complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, y por otro para dar cuenta del cumplimiento de los compromisos adquiridos en respuesta a las inquietudes de los profesionales sanitarios, como eran la falta de ecógrafos y una sala de radiología obsoleta.

En este último sentido, recordó que los ecógrafos fueron licitados y adquiridos y pronto llegarán al hospital comarcal y también habrá una nueva sala de Rayos X robotizada que se completará con un sistema de radiología digital, con una inversión de 360.000 euros, “e que vai supoñer una importante mellora no servizo que se viña prestando, tanto na precisión e eficacia diagnóstica como na ergonomía dos profesionais sanitarios que traballan mesa sala”, precisó Gómez Caamaño.

Centro de día de oncología

El conselleiro de Sanidade manifestó que el compromiso de la Xunta de Galicia con el Hospital do Barbanza y su área sanitaria “é absoluto” y agregó que ello se refleja en el presupuesto autonómico del próximo año. En este sentido, se refirió a la construcción del centro de día de oncología en el hospital comarcal, pues precisó que “temos a intención, o espazo, o plan funcional e, agora, o diñeiro, e vaiase a licitar antes de fin de ano a redacción do proxecto de obra cun investimento de 100.000 euros e temos 1,5 millóns para realizar a obra”.

Antonio Gómez aclaró que su entrada en funcionamiento no se producirá hasta el 2027 teniendo en cuenta que hay que cumplir unos plazos administrativos y de ejecución de los trabajos, pero subrayó que “vai supor un gran avance para os pacientes oncolóxicos desta área e que van deixar de ir a Santiago ao ter aquí as consultas e a administración de terapias sinxelas”. También dijo que se contará con un nuevo mamógrafo gracias a una inversión de 326.000 euros, además de una mejora en la eficiencia energética del edificio del Hospital do Barbanza con una actuación sobre la envolvente térmica con una inversión de un millón de euros.

Atención Primaria

El máximo responsable del departamento sanitario del Ejecutivo gallego también habló de otras medidas que se pondrán en marcha en cuanto a Atención Primaria para corregir la falta de médicos en los centros de salud de la zona, como que se van a considerar plazas de difícil cobertura, con la finalidad de atraer profesionales facultativos para esta zona. Gómez Caamaño dixo que o seu departamento quere fortalecer as capacidades da atención primaria neste municipio e, tendo en conta as dificultades para atopar profesionais sanitarios de determinadas especialidades, todas as prazas de médicos pasarán a ser consideradas de difícil cobertura.

También expresó su intención de hablar con la nueva alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, para ver si de alguna manera se pueden ampliar los espacios del ambulatorio de la capital barbanzana “e que nestes momentos están bastante limitados”. El conselleiro manifestó que, pese a sus palabras, no se descarta la construcción de un nuevo centro de salud como solución definitiva, pero que ahora hace falta la adopción de medidas a corto plazo “e entonces vamos a ver o que se pode mellorar os espazos nos que traballa a xente”. Por último, aprovechó para destacar “o extraordinario traballo” que realizan los profesionales sanitarios que ejercen su labor en esta área, donde el aumento de la población en verano, sumada a la falta de médicos de familia y de especialistas, preciso de un gran esfuerzo.