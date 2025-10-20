El Gobierno local y la empresa adjudicataria prevén que la obra del Centro de Deportes Náuticos de Aguiño pueda estar rematada en marzo de 2016

Mariola Sampedro, Herminia Pouso y técnicos municipales se reunieron con responsables de la adjudicataria de la obra del Centro de Deportes Náuticos en Aguilo Cedida

El nuevo Gobierno local Ribeira inició el análisis sobre el estado de ejecución de infraestructuras como una de sus principales acciones o líneas estratégicas. Después de dar a conocer el pasado sábado que se habían dado pasos para la consecución de la nueva residencias de mayores, para lo que le presentó a la conselleira de Política Social una propuesta con cinco solares como posibles ubicaciones, también evaluó como se encuentra la obra del Centro de Deportes Náuticos que se empezó a levantar hace meses en el puerto de Aguiño.

La alcaldesa, Mariola Sampedro, denunció "a situación de parálise na que estaban sumidos moitos proxectos vitais para a veciñanza de Ribeira y que uno de ellos es ese último y que afecta a los deportistas que practican esas disciplinas. La primera edila manifestó que "somos un concello que mira ao mar, tamén no ámbito do deporte, e resulta necesario progresar na execución deste edificio".

Con ese objetivo, tanto Sampedro Fernández como la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, y personal técnico municipal, mantuvieron una reunión de trabajo con la empresa adjudicataria del contrato de la misma por un importe total de 1.179.750 euros, y que no es otra que la UTE Xestión Ambiental de Contratas SL y Prace Servicios y Obras SA.

Estructuras prefabricadas

Desde el Ejecutivo local se informó que la próxima semana llegarán las estructuras prefabricadas de hormigón para conformar el esqueleto de la nave, después de que fuese preciso modificar el proyecto por cuestiones del terreno que afectaban a la cimentación. "Deste xeito, estímase que no mes de novembro dispoña das paredes e, en decembro, conte con cuberta", señaló la alcaldesa.

Después de la fase centrada en el exterior de dicho futuro centro deportivo, desde el Ayuntamiento indican que se comenzará a actuar en su interior para finalizar la obra, algo que tendrá lugar en marzo del próximo año, según las previsiones que manejan los responsables municipales y de la empresa contratista. Por lo que respecta al equipamiento, Mariola Sampedro indicó que se contará con la colaboración del Club de Remo Náutico de Riveira para asesorar sobre el material deportivo necesario e idóneo para el correcto desarrollo de su actividad.

Se trata de una construcción que contará con 1.156 metros cuadrados divididos en dos plantas, habilitándose en la baja la zona de almacenamiento de embarcaciones, el foso de entrenamiento, la recepción, el aseo adaptado y almacén, mientras que en la primera se situarán el salón multiusos con aula y cocina office, despacho, baño adaptado, vestuarios, gimnasio y almacén.