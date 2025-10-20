El Gobierno bipartito de Ribeira cobrará un total de 245.295 euros al año por cinco dedicaciones exclusivas y otras dos parciales

Mariola Sampedro presidirá su primer pleno municipal del presente mandato tras su reciente investidura Gonzalo Salgado

Después de que el pasado viernes se diera a conocer el reparto de las delegaciones del nuevo gobierno de Ribeira, acaba de trascender que este último contará con cinco dedicaciones exclusivas y dos parciales por las que los siete concejales a los que se les asignen percibirán un total de 245.295 euros anuales. Su determinación será un asunto que se incluye en el orden del día del pleno extraordinario y urgente que se convocó para las ocho y cuarto de esta tarde y que se celebrará en el salón de sesiones del consistorio provisional en el antiguo auditorio.

Las dedicaciones exclusivas serán para la alcaldesa, Mariola Sampedro, que conserva, tal y como ya se informó el pasado viernes, las áreas de Urbanismo, Contratación, Seguridade Cidadá e Mobilidade, Persoal y, temporalmente, la Unidade de Condutas Aditivas (UCA), por la que percibirá 56.925 euros anuales; para la concejala de Economía e Facenda, Vías e Obras, Herminia Pouso (43.470 euros); la edila de Cultura, Turismo e Igualdade, Ana Barreiro (40.450 euros); el edil de Servizos Sociais, Mercados, Sanidade, Desenrolo Industrial y Parques e Xardíns, Vicente Mariño (36.225 euros) y el concejal de Deportes, Innovación y Novas Tecnoloxías, Álex Vidal (32.000 euros).

Las dedicaciones parciales las ejercerán los ediles de Medio Ambiente e Iluminación Pública, Víctor Reiriz, y de Mar, Promoción do Litoral y Festexos, Fernando Abraldes, por las que cada uno cobrará 18.113 euros de sueldo al año. Los sueldos de la alcaldesa, de Vicente Mariño y Herminia Pouso sufren un incremento respecto al anterior Ejecutivo, que tendrían relación con posibles actualizaciones y sus mayores competencias.

Junta de gobierno

En dicha sesión plenaria se dará cuenta del nombramiento de los miembros de la junta de gobierno local que, junto a la alcaldesa, serán Ana Barreiro, Emilio Pérez, Juana Brión, Carmen Pérez y Eladio Muñiz, por el PP, y Vicente Mariño y Herminia Pouso, por el PBBI, que percibirán sus asignaciones por la asistencia a las sesiones de la misma. También se informará, además de las ya publicadas delegaciones de los concejales, del nombramiento de los tenientes de alcalde que, por este orden, serán Vicente Mariño, Herminia Pouso y Ana Barreiro.

Igualmente, se procederá a la adopción de acuerdos en relación a la determinación de los puestos de personal eventual, como el de responsable de comunicación, que percibirán 33.463 euros, suponiendo un incremento de casi 3.800 euros respecto a la persona que estaba con el tripartito, mientras que el secretario de la Alcaldía cobrará también 33.463 euros.

Comisiones y órganos colegiados

El pleno extraordinario convocado para última hora de esta tarde, para el que se precisará inicialmente de la ratificación de la urgencia, también servirá para adoptar los acuerdos que procedan en relación a la nueva composición de las comisiones informativas, en las que se incorporan los ediles Juan Luis Furones y Tania Redondo, que han pasado del PBBI al grupo mixto, y también se nombrará a los representantes en los órganos colegiados.