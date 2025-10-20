‘El Brujo’ encandiló al público en Ribeira con su función en la que homenajea a los más notorios autores del Siglo de Oro de la Literatura española

Rafael Álvarez 'El Brujo' presentó en el auditorio de Ribeira su espectáculo 'El viaje del monstruo fiero' Lisardo Villar

Casi once meses después del éxito alcanzado con la puesta en escena de su espectáculo teatral "Iconos o la exploración del destino, con el aforo del patio de butacas del auditorio de Ribeira vendido por completo, el emblemático actor y dramaturgo español Rafael Álvarez 'El Brujo', único en su género y de reconocida fama nacional e internacional, recaló nuevamente este pasado sábado en ese mismo escenario de la capital barbanzana.

Si en la anterior ocasión lo había hecho para ofrecer su monólogo de humor sobre la tradición oral de los relatos mitológicos en la tragedia griega, esta vez fue con su función ‘El viaje del monstruo fiero’, con música en directo de Javier Alejano, que atrajo a un total 280 incondicionales espectadores, a los que se ganó con su encanto en el contar. Si su anterior visita al auditorio ribeirense fue, junto con Ferrol, la única localidad gallega de su gira, y ahora se volvió a presentar en Ribeira con su nuevo espectáculo, que sólo se pudo ver en A Coruña dentro de su nueva gira por Galicia.

El público presenció sobre el escenario un espectáculo que podría calificarse como "terroríficamente divertido" y que consistió en una fusión de sus los últimos espectáculos, en el que se entrelazaron dos pasajes de 'El Quijote' con las vidas y obras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En ella, el actor brinda un homenaje a los autores más notorios del Siglo de Oro español, y fue una demostración de que la esencia del teatro clásico está más viva que nunca.

Además, los espectadores comprobaron durante los algo más de 90 minutos de la actuación todos los cambios de registro que 'El Brujo' introdujo en función de los personajes que interpretó e, incluso, como interrumpió a veces su discurso polifónico y conversó con el público. Sus próximas actuaciones con esta obra tendrán lugar en Boecillo, Martos, Salobreña y Jaén los días 8, 21, 22 y 29 de noviembre, y en L'eliana el 21 de diciembre.