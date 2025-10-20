El auditorio de Ribeira albergará el próximo fin de semana música local, monólogos, danza y literatura dentro del Culturgal Expandido

La cantante ribeirense Lau Panicanela participará en el cierre musical del evento Cedida

El auditorio municipal de Ribeira albergará este próximo fin de semana un nueva edición del Culturgal Expandido, en el que diferentes disciplinas artísticas, como la música local, los monólogos, la danza y la literatura, tendrán su protagonismo en esta feria de las culturas gallegas, con artistas y creadores locales como Quico Cadaval, Lau Panicanela, Fran Sieira, Nan Îllonia, XeVA & Mon-O, Susana Sampedro y Os Liantes de Artes.

El evento arrancará el sábado 25 a partir de las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde con el taller 'Mediación. Un baile ceibe en comunidade' con el coreógrafo y bailarín ribeirense Fran Sieira, y que a las ocho de la tarde presentará ese número de danza. A partir de las doce del mediodía se dará paso al espectáculo escénico infantil 'O lobo feliz' con Miguel Guido.

A la una de la tarde se desarrollará el taller 'Pensa o teu guión de videoxogo', y ya por la tarde tendrán lugar las conversaciones literarias organizadas por el Club de Lectura 'Sarela' del Culturgal, con Sonia Díaz y Marga Tojo, desde las 17.00 horas; la conversación literaria de Ana Liste con Sandra Lodi y Laura Suárez, Premios Castelao de Banda Deseñada de la Diputación de A Coruña (18.00).

Proyección de 'O Apóstolo'

Para las siete de la tarde se programó el espectáculo 'Xa que o sabes, voucho contar (e cantar)' de Federico Pérez Rey será a las 19.00 horas y, por último, se proyectará la película 'O Apostolo' del director compostelano Fernando Cortizo, y que marcó un antes y un después en el audiovisual gallego y europeo, al ser el primero de stop-motion estereoscópico del continente y el segundo del mundo después de 'Coraline'.

Durante la mañana del domingo estará marcada por la programación infantil pues desde las doce del mediodía hasta las 14.00 horas tendrán lugar la representación escénica de 'Contamos contos de lobos?', de la compañía Ghazafellos, y la actividad musical 'O rap do coello fedello', con Irene Alonso Gasalla. Por la tarde, desde las 17.00 horas, habrá el taller audiovisual 'Foley, sons do cinema" con Alba Pego.

A esa misma hora se desarrollará un coloquio literario con los premiados en el certamen 'Cidade Centenaria de Ribeira', como Antonio Piñeiro, Irene Montero y Manuel Esteban, a los que moderará Chus Blanco; seguido de la representación escénica de 'Fantasmas Familiares' de Quico Cadaval, y el cierre del Culturgal Expandido, a partir de las 19.00 horas, será de carácter musical y contará con las actuaciones de Nan Îllonia, Os Liantes de Artes, Lau Panicanela e XeVA & Mon-O.