Adjudicado por 550.000 euros al año el contrato del servicio de monitores deportivos de Ribeira a la empresa Axiña

El contrato incluye la prestación del servicio de socorrismo en la piscina cubierta y climatizada de A Fieiteira Chechu Río

La empresa Axiña Servicios Deportivos SL resultó ser la adjudicataria del contrato para la prestación de los servicios de masaje, socorrismo, conserjería, monitorado de actividades dirigidas, asesoramiento y dinamización de la sala fitness, mantenimiento de la piscina y coordinación de los servicios de monitorado del departamento municipal de Deportes de Ribeira, con lo que continuará después de que ya se le otorgó en 2016. Su oferta, además de ser la que obtuvo la mayor puntuación en la documentación técnica (30), resultó ser la económicamente más ventajosa, de 549.530 euros anuales, con una rebaja de 58.212 euros (-9,57%) sobre el precio de licitación, mientras que en el otro extremo estuvo la que presentó otra aspirante por importe de 606.210 euros, con una reducción de 1.532 euros (-0,25%).

El precio del contrato se elevará a 2.430.967 euros teniendo en cuenta que la duración del contrato es por 4 años. Para ser elegida tuvo que cumplir con el trámite de presentar la documentación justificativa de los valores de su oferta que, inicialmente, fuera consideraba como “anormalmente baja”, al igual que sucedió con otra de las licitadoras que propuso prestar el servicio por una cantidad ligeramente superior, concretamente por 553.599 euros, con una reducción de 54.143 euros (-8,9%). Respecto a esta última no constó que presentase la documentación requerida, por lo que quedó excluida, al contrario de lo que sucedió con Axiña, que se consideró que la justificación que presentó era “adecuada”.

Supervisión técnica

Axiña prestará los servicios de coordinación, ejecución, control y evaluación de los programas deportivos de la oferta municipal bajo la dirección y supervisión técnica del departamento municipal de Deportes, y se hará en todas las instalaciones deportivas de titularidad pública donde los precise la dirección técnica de la Concellería de Deportes -responsable del diseño, planificación y desarrollo de la oferta- y en otras, independientemente de su titularidad, que se dispongan para el desarrollo de su oferta deportiva.

En el pliego del proceso se especifica que si no se cubre alguna modalidad deportiva por una menor, escasa o nula demanda, Deportes se reserva el derecho de usar sus recursos humanos y horas contratadas en otras actividades de mayor demanda, nuevas ofertas deportivas, organización de eventos u otros servicios deportivos constitutivos de prestación por el adjudicatario, para compensar y resarcir al Concello por no prestar el programa, servicio o campaña determinada.

Horas

La prestación del servicio contempla la realización de un total de 385 horas y media a la semana en verano y 522 en temporada invernal. Así, los masajes se prestarán en fracciones de 30 minutos en A Fieiteira, con 22 horas semanales y el de socorrismo se realizará 62 horas y media en julio y agosto y 93 el resto del año. El de conserjería será de 24 horas en el pabellón Palmeira; de 38 en el Centro de Raqueta; de 25 en julio y agosto y de 29 en el resto en A Fieiteira, y otras 15 en verano y 5 en invierno, según las actividades por otros servicios solicitados por la Administración local en sus instalaciones.

La empresa concesionaria de este servicio debe tener prevista la sustitución inmediata de cualquier trabajador que, por cualquier causa, estuviese impedido para realizar su horario de trabajo, para garantizar la prestación del servicio en todo momento con las mismas condiciones y estándares de calidad. En este sentido, se deberá prestar mayor atención y celeridad en el caso de los socorristas. Se señala que el coordinador podrá realizar sustituciones de urgencia, sin que la sustitución dure más de media jornada, “debiendo compensar la adjudicataria al Ayuntamiento en la factura correspondiente por esas horas no trabajadas por el coordinador en su cometido habitual”, recoge el plego de prescripciones técnicas.