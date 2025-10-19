La Consellería de Política Social lamenta que el exalcalde de Ribeira no pidió los fondos europeos para construir la "necesaria" guardería en Aguiño

La ribeirense Fabiola García es conselleira de Política Social e Igualdade Chechu Río

La conselleira de Política Social e Igualdade lamentó que el anterior alcalce de Ribeira no hubiera solicitado los fondos europeos quela Xunta de Galicia puso a disposición de los ayuntamientos gallegos a través de distintas y sucesivas convocatorias para construir y poner en funcionamiento una escuela infantil en Aguiño, un servicio que considera que es "necesario". Así lo declaró Fabiola García al ser preguntada respecto al anuncio que hace un par de años, en el entorno de la campaña electoral para las elecciones municipales, hizo sobre ese proyecto concreto y por el que subrayó que había mostrado mucho interés Manuel Ruiz durante su último mandato como alcalde.

En ese sentido, indicó que hace unos años la Xunta de Galicia recibió a través de fondos europeos 30 millones de euros que puso a disposición de los ayuntamientos a través varias convocatorias para que las administraciones locales que lo deseasen sólo tuvieran que construir y poner en funcionamiento ese tipo de servicios para aumentar el número de instalaciones y contar con más plazas, pues seguidamente el Gobierno autonómico se encargaría de financiarlas a través de la gratuidad de la Educación Infantil y que las familias no tengan que pagar por llevar a sus hijos a una guardería.

Sin embargo, la conselleira de Política Social aclaró que una convocatoria tras otra el Ayuntamiento ribeirense no solicitó esos fondos, algo que lamentan desde el Ejecutivo gallego, por lo que no pudo recibirlos y ya remató el plazo para pedirlos. De todos modos, Fabiola García manifestó que van a seguir colaborando con la Administración local ribeirense para “continuar dándolle esa gratuidade en tódalas prazas públicas, non soamente na escola infantil municipal, senón tamén nas de titularidade privada desta localidade”, puntualizó.