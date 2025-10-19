Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La Consellería de Política Social lamenta que el exalcalde de Ribeira no pidió los fondos europeos para construir la "necesaria" guardería en Aguiño

Fabiola García expresó que van a seguir colaborando con el Ayuntamiento de Ribeira para “continuar dándolle esa gratuidade en tódalas prazas públicas en la escuela infantil municipal y en las privadas

Chechu López
19/10/2025 07:45
La ribeirense Fabiola García es conselleira de Política Social e Igualdade
La ribeirense Fabiola García es conselleira de Política Social e Igualdade
Chechu Río

La conselleira de Política Social e Igualdade lamentó que el anterior alcalce de Ribeira no hubiera solicitado los fondos europeos quela Xunta de Galicia puso a disposición de los ayuntamientos gallegos a través de distintas y sucesivas convocatorias para construir y poner en funcionamiento una escuela infantil en Aguiño, un servicio que considera que es "necesario". Así lo declaró Fabiola García al ser preguntada respecto al anuncio que hace un par de años, en el entorno de la campaña electoral para las elecciones municipales, hizo sobre ese proyecto concreto y por el que subrayó que había mostrado mucho interés Manuel Ruiz durante su último mandato como alcalde.

En ese sentido, indicó que hace unos años la Xunta de Galicia recibió a través de fondos europeos 30 millones de euros que puso a disposición de los ayuntamientos a través varias convocatorias para que las administraciones locales que lo deseasen sólo tuvieran que construir y poner en funcionamiento ese tipo de servicios para aumentar el número de instalaciones y contar con más plazas, pues seguidamente el Gobierno autonómico se encargaría de financiarlas a través de la gratuidad de la Educación Infantil y que las familias no tengan que pagar por llevar a sus hijos a una guardería. 

Sin embargo, la conselleira de Política Social aclaró que una convocatoria tras otra el Ayuntamiento ribeirense no solicitó esos fondos, algo que lamentan desde el Ejecutivo gallego, por lo que no pudo recibirlos y ya remató el plazo para pedirlos. De todos modos, Fabiola García manifestó que van a seguir colaborando con la Administración local ribeirense para “continuar dándolle esa gratuidade en tódalas prazas públicas, non soamente na escola infantil municipal, senón tamén nas de titularidade privada desta localidade”, puntualizó.

Te puede interesar

El camino se caracteriza por una fuerte pendiente que comunica el núcleo rural de O Castro con la carretera

Sanxenxo expropiará dos parcelas para humanizar el Camiño do Castro en Dorrón
Fátima Pérez
Gabri Palmás lleva tres goles en lo que va de temporada liguera

El Arosa regresa a su fortín
Gonzalo Sánchez
El equipo de Jose Tizón tiene la oportunidad de alejar a un rival a siete puntos

El Boiro, a por la primera victoria en casa a costa del Silva
Gonzalo Sánchez
El ideal gallego

El nuevo diputado de Turismo se une al esfuerzo por consolidar las Rías Baixas como destino líder
Fátima Pérez