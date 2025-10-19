Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El PSOE de Ribeira denuncia "manipulación política" por parte del PP y exige disculpas públicas a Vicente Mariño por sus "acusacións falsas"

Los socialistas rechazan "calquera falsa acusación de acoso" y apunta que son los vecinos de la capital barbanzana los que se sienten coaccionados y engañados y no los populares y los independientes

Chechu López
19/10/2025 12:05
Francisco Suárez-Puerta, primero por la derecha, es el portavoz del grupo municipal del PSOE ribeirense
Gonzalo Salgado

La agrupación del PSOE de Ribeira acaba de reaccionar en relación a las situaciones de acoso, coacciones y ataques sufridas en las últimas semanas y denunciadas el pasado jueves en comisaría y el viernes públicamente por parte de los tres concejales del Partido Parbanza Independiente. Desde las filas del partido del puño y la rosa expresaron su condena ante cualquier forma de acoso, pero también “a nosa máis firme negativa a aceptar acusacións falsas e manipuladas”, pues sostiene que ni su partido ni sus simpatizantes han realizado ni realizarán acción de coacción o intimidación alguna contra nadie.

“Resulta profundamente indignante e preocupante que o Partido Popular e o Partido Barbanza Independente pretendan desviar a atención con falsidades e ataques infundados contra os socialistas, cando quen realmente se sente coaccionada e enganada é a propia veciñanza de Ribeira”, señalan en un comunicado desde el PSOE ribeirense. Y añade que desde el pasado lunes “os ribeirenses están a comprobar con asombro como de repente aparecen médicos, profesores, investimentos e solucións que durante meses se dicía que non existían. O que antes eran problemas imposibles de resolver, agora semellan desbloquearse por arte de maxia. Iso si é manipular e xogar coa xente: usar os servizos públicos como ferramenta de presión política”.

Incidiendo en esa cuestión, desde el PSOE indican que, durante el tiempo en que formó parte del Gobierno local, “perfís falsos e simpatizantes do PP e do PBBI dedicáronse a insultar e difamar en redes sociais ao noso representante, Francisco Suárez-Puerta Colomer, sen que ninguén da dereita se ruborizase nin fixese unha soa condena pública”. De igual modo, la agrupación socialista de Ribeira afirma que las sedes del PSOE fueron atacadas en distintos puntos del país “sen que se amosase solidariedade algunha, nun contexto no que a campaña de desprestixio contra o noso partido se converteu xa nunha práctica habitual da dereita”.

“Agora, paradoxicamente, pretenden responsabilizarnos de actos que nada teñen que ver con nós, cando o máis probable é que as reaccións de enfado e malestar procedan de simpatizantes do propio PBBI, que se senten traizoados polo seu pacto co Partido Popular”, apuntan desde la formación socialista, desde la que insisten en  que desde su partido y sus simpatizantes “non promoveron ningunha actitude de acoso”, y que, por el contrario, “actuamos con respecto e responsabilidade democrática, e esperamos que Vicente Mariño rectifique e pida desculpas publicamente por acusar falsamente aos socialistas de fomentar estas situacións”.

Por último, desde el PSOE reafirman su compromiso con una política basada en la “verdade, no respecto e na coherencia coa palabra dada á cidadanía”, y concluyen que “Ribeira non precisa manipulación nin escenificacións: precisa honestidade, coherencia, traballo e responsabilidade pública”.

