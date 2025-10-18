Tres concejales del PBBI que integran el Gobierno local de Ribeira denuncian situaciones de acoso y coacciones, así como ataques en sus domicilios

Herminia Pouso, Vicente Mariño y Fernando Abraldes mostraron la denuncia presentada en la comisaría ribeirense Chechu Río

Vicente Mariño de Bricio, Herminia Pouso Maneiro y Fernando Abraldes Pérez, los tres concejales del Partido Barbanza Independiente que integran junto con diez ediles del Partido Popular, el nuevo gobierno municipal de Ribeira, se han visto obligados a acudir a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a presentar una denuncia por la situación de acoso, coacciones y ataques que están recibiendo desde que presentaron la moción de censura para apartar de la Alcaldía al nacionalista Luis Pérez Barral y que prosperó el pasado lunes.

Aunque fueron numerosas las acciones de las que fueron víctimas, la gota que colmó el vaso para poner los hechos en conocimiento de las fuerzas de seguridad tuvo lugar entre las cinco y media y las seis de la tarde de este jueves. Consistió en lo que consideran un ataque personal hacia Fernando Abraldes al arrojar huevos contra la puerta de su casa, aunque no se pudo ver al autor o autores.

Primer ataque

En la denuncia presentada en la comisaría se hace constar también que el 30 de septiembre, jornada siguiente a la de la presentación de la moción de censura, se produjo el primero de los ataques cuando el líder del PBBI se encontró con la puerta de su domicilio orinada. El resto de los hechos se registraron entre el pasado sábado y este jueves, periodo en el que aparecieron pintadas en las calles, como fueron unas de color verde en las inmediaciones del campo de fútbol de hierba artificial de A Fieiteira contra Mariño de Bricio y el pasado miércoles en el acceso al parque periurbano de San Roque contra Abraldes Pérez, y al día siguiente otras con pintura azul en un muro de bloques de una finca que está en la subida hacia el Hospital do Barbanza dirigidas contra Pouso Maneiro.

También fueron apareciendo carteles pegados y colgados en paredes y otros tipo pegatina de tamaño DIN A-4 en los que se arremete contra el PBBI y sus integrantes. A ello añadieron los insultos y comentarios incitando a que la gente se persone en el domicilio del líder del PBBI que se insertaron en determinadas páginas de la red social Facebook, pero que desde su publicación, afortunadamente, nadie se personó en ese lugar y con esa intención.

Denuncia pública

Mariola Sampedro y Vicente Mariño dieron a conocer esas actitudes de acoso y coacciones, que se tradujeron en “pintadas injuriosas, carteles difamatorios y caricaturas ofensivas” por todo el municipio, tal y como describió el segundo, pero sin entrar en detalles, y precisaron su finalidad al darlos a conocer no era otra que hacer una denuncia pública de los mismos. Mariño de Bricio manifestó que, desde que se presentó la moción de censura, se sucedieron los ataques no sólo en las redes sociales, sino también increpándolos en la vía pública con insultos. Pero, tanto la mandataria local como el que será su primer teniente de alcalde precisaron que, a mayores, esos ataques trascendieron al ámbito personal.

A este respecto, Mariño indicó que se está desarrollando una “campaña de acoso” al conjunto del Gobierno ribeirense con actitudes “difamatorias, con injurias y ofensivas”. Hizo referencia a la actitud del exalcalde, Luis Pérez Barral, al inicio del pleno de la moción de censura, al dirigirse al público para que mirasen los rostros de los ediles del PBBI por ser los de la “traizón”. Declaró que “eso me recuerda a tiempos pasados” y que “ha removido a ciertos sectores de la sociedad -evitó dar nombres- y ha redundado en un ambiente muy hostil en Ribeira, hasta tal punto que llegó al plano personal en nuestros domicilios” y que fue eso lo que llevó a que pasadas las once de la noche del jueves acudieran a la comisaría a presentar la referida denuncia.

Afectados por coacciones

Vicente Mariño indicó que, si bien los miembros del anterior gobierno -formado en los últimos días por BNG, PSOE y ediles no adscritos que pertenecían al PBBI- denunciaron coacciones, nada de eso era cierto, sino más bien todo lo contrario, y que son el propio Vicente Mariño, y sus compañeros Herminia Pouso y Fernando Abraldes los afectados, y agregó que “se han traspasado todas las líneas y se han dirigido a las puertas de domicilios particulares” y reiteró que “todo esto ha coincidido con la presentación de la moción del censura el 29 de septiembre y días posteriores. En este sentido, el líder del PBBI dijo que se trata de un modus operandi que responde a “una política orquestada por simpatizantes y afines al gobierno censurado”.

El portavoz del PBBI manifestó que desde el Ejecutivo local condenan enérgicamente todos esos actos “que persiguen desestabilizar y romper algo, pero este Gobierno está estrechamente unido y eso nos hace más fuertes para segur luchando y trabajando desde la primera hora de la mañana por todos. Este Gobierno lucha por la libertad, por la transparencia y por un respeto institucional que se debe manifestar en todos los ámbitos”.

Sacar el sombrero

Igualmente, reconoció que hace dos años hubo un cambio de gobierno entrando un tripartito, en el que él también estaba, y que “hay que sacarle el sombrero ante la reacción que tuvo en su momento el PP, pues no ocurrió absolutamente nada en Ribeira ante un cambio político, pudiendo gustar más o menos a unos y otros.

En aquel momento, el PP obtuvo 10 concejales y tenía más que motivos para protestar lo que quisiera en la calle, pero no ocurrió nada y fue un cambio de gobierno de lo más natural. Los señores del BNG y PSOE deben mirar como ha salido el PP en su día y que es lo que está ocurriendo estos días en Ribeira”. Agregó que “no me voy a cortar nada al decir claramente que son afines al gobierno y grupos políticos censurados el lunes pasado los que están detrás de este acoso al actual Gobierno municipal. Está habiendo una persecución política en Ribeira que espero que se acabe”.

Vicente Mariño afirmó que “en Democracia hay que saber ganar y saber perder, y les quiero decir a los que han pasado a la oposición que es muy fácil llegar la gobierno, pero también hay que saber salir del mismo, y todo eso que se está haciendo en la calle no es más que gamberrismo que no conduce a nada”, matizó De Bricio.

Llamada a la unidad

Mariola Sampedro manifestó para concluir que “Ribeira xa pasou esa época de división, de confrontación e de enfrontamento. Temos que abrir un tempo novo de paz social, de sumar e non de dividir e de aunar forzas. De todos a unha. E aquí falo dos 21 concelleiros que forman a corporación municipal”. Y alentó a que se actúe en consecuencia a los términos de “democracia e dignidade”, tan repetidos durante estos días. “Invito a tódolos grupos políticos a que sexamos o exemplo desa paz social que hai que trasladar á veciñanza”, puntualizó la alcaldesa.