Trasladada en el helicóptero medicalizado del 061 al Clínico de Santiago una mujer que sufrió una indisposición en el centro de salud de Ribeira

El helicóptero H-3 del 061 tomó tierra en el helipuerto del muelle de Ribeira, hasta donde una ambulancia llevó a la víctima, ya estabilizada, para proceder a su evacuación al CHUS compostelano Cedida

Una mujer de 42 años fue evacuada en el helicóptero medicalizado Halcón 3 de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 hasta el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) desde Ribeira. Al parecer, fue poco después de las doce del mediodía de ayer cuando esa persona se sintió indispuesta cuando se encontraba en el centro de salud de la capital barbanzana.

Fue entonces cuando se solicitaron los servicios de la citada aeronave, con su equipo médico, para prestarle asistencia a la víctima, junto con el personal facultativo y de enfermería del propio ambulatorio ribeirense. También se movilizó a una patrulla de la Policía Local y a la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que colaboraron con las tareas para garantizar la condiciones de seguridad en el helipuerto existente en el muelle comercial tanto para el aterrisaje como el despeje del helicóptero.

El personal médico logró estabilizar a la víctima en el centro de salud y, de ese modo, pudo ser llevada en la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) hasta donde se encontraba la referida aeronave, en la que se procedió a su traslado hasta el Clínico de la capital gallega.