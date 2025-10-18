La alcaldesa de Ribeira le entrega a la conselleira de Política Social cinco propuestas de solares para poder construir la nueva residencia de mayores

Fabiola García mantuvo un encuentro con Mariola García y otros componentes del nuevo Ejecutivo local ribeirense Chechu Río

La alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, acompañada de varios de los componentes del nuevo Gobierno local, le entregó poco antes de este mediodía a la conselleira de Política Social e Igualdade, la ribeirense Mariola Sampedro, de cinco propuestas de solares para su valoración como posibles emplazamientos de la nueva residencia de mayores que, con un total de 100 plazas, la Xunta de Galicia pretende construir en la capital barbanzana para dar cobertura a toda la comarca.

Se trata de media decena de parcelas, cuando de las cuales se ubican en las parroquias de Oleiros, Corrubedo, Carreira y Artes, y otra en el casco urbano de Santa Uxía, que cuentan con unas superficies que oscilan entre los 5.000 y algo más de 20.000 metros cuadrados y que en algún caso pertenecen a comunidades de montes y en otros son de titularidad de particulares, pero todas ellas tienen la calificación de suelo equipacional.

Así lo precisó la mandataria local, quien incidió que esta es una muestra del compromiso de su Gobierno municipal con la ejecución de esta infraestructura necesaria, después de que, tal y como recordó la propia Fabiola García, a consecuencia de los cambios en la normativa estatal a causa de la DANA de Valencia en relación con los terrenos potencialmente inundables, fue preciso descartar la localización prevista en la finca de As Saíñas, en la que se ubicaba la antigua discoteca 'Hesta Kurba', cuyo inmueble llegó a ser demolido.

Un millón para el proyecto

Mariola Sampedro y otros componentes del Ejecutivo local, entre los que se encontraban Vicente Mariño, Ana Barreiro, Álex Vidal, Ramón Doval, Vicente Reiriz y Fernando Abraldes, mantuvieron esta mañana un encuentro con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien dio a conocer que en el presupuesto de la Xunta de Galicia para el próximo año se reserva una partida económica inicial de un millón de euros para iniciar cuanto antes la redacción del proyecto de la futura residencia comarcal de O Barbanza en Ribeira, que formará parte de la rede pública autonómica.

La primera edila incidió en que esta colaboración con la Xunta de Galicia permitirá que los ribeirenses, y el resto de barbanzanos, cuenten con una infraestructura de "vital importancia" dentro del nuevo modelo modelo residencial de Galicia. Añadió que la presentación de esas cinco nuevas alternativas para dicha edificación, "exemplifica o compromiso do novo Executivo asumido nada más tomar posiesión de su cargo para reactivar infraestructuras que llevaban tiempo paralizadas", así como retomar el diálogo con todas las administraciones y "deixar atrás calquera confrontación ou división". La alcaldesa incidió que, en menos de una semana desde su investidura, el nuevo equipo de gobierno dio este primero paso ofreciendo esos solares con la pretensión de facilitar que ese servicio para las personas mayores se haga realidad con celeridad.

Tanto Sampedro como García indicaron que el siguiente paso que se dará será que los técnicos de la Xunta de Galicia junto con los del Ayuntamiento avaluarán la idoneidad de las parcelas presentadas, para luego comenzar con la tramitación previa a la licitación de la redacción del proyecto. La alcaldesa detalló que el hecho de que se eligieran cinco solares para ofrecerle a la Consellería de Política Social e Igualdade, cuya calificación es para equipamientos, responde a que se considera que "teñen unha opción más rápida á hora de outorgar unha licencia cun simple trámite plenario e sen ter que depender de terceiros".