El BNG de Ribeira acusa a la Xunta de Galicia de utilizar el dinero público para "chantaxear" a los ayuntamientos que no comparten su color político
Sostiene que hay informes de que la parcela de As Saíñas es "apta" para edificar la residencia, pero que la Xunta la paralizó "con escusas falsas dunha normativa que non impide a súa construción"
El BNG de Ribeira denunció que la Xunta de Galicia y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, utilizan los fondos públicos e inversiones con fines partidistas y electoralistas, “castigando aos concellos gobernados por outras forzas políticas e premiando aos que son da súa cor”. Así reaccionó al anuncio de que el Gobierno gallego reserva una partida inicial de un millón de euros en su presupuesto de 2026 para licitar la redacción del proyecto de la futura residencia de mayores, precisando que “chega despois de meses de parálise e de escusas inxustificadas por parte do Goberno galego”.
Su portavoz municipal, Luis Pérez, califica de esa actuación de “bloqueo”, que agregó que “responde a intereses políticos e non técnicos, e amosa un trato discriminatorio cara aos concellos con gobernos diferentes ao PP”. Dijo que la visita de Fabiola García de ayer a Ribeira es “a mellor proba de que a Xunta mantivo paralizado o proxecto da residencia de Ribeira por motivos partidistas”. Y señaló que, mientras el BNG gobernó Ribeira, “o proxecto estivo bloqueado” y que “agora, tras o cambio político, anuncia o mesmo investimento sen que haxa ningún avance real”.
Peticiones ignoradas
El exalcalde nacionalista recordó que Política Social ignoró las 13 peticiones que cursó para mantener reuniones con la consellería para desbloquear el proyecto, del que dice que “contaba con toda a documentación requirida, agás un último informe bloqueado por Augas de Galicia. Y respecto a la parcela de As Saíñas precisó que “cumpría todos os trámites, os informes eran favorables e o Concello fixo todo o que lle correspondía, pero a Xunta paralizou a residencia con escusas falsas sobre unha normativa que non impide a construción da residencia no lugar e mesmo hai informes técnicos que demostran que o terreo é apto”. “Isto é usar os cartos públicos para manipular os resultados elctorais e supón un castigo a toda a veciñanza”, denunció Pérez Barral.
Ahondando en esa cuestión, el líder de la formación frentista en la capital barbanzana sostuvo que "os cartos públicos non poden empregarse como arma de chantaxe. O que a Xunta fixo con Ribeira é inadmisible: paralizar un proxecto esencial para as persoas maiores só porque o Concello estaba gobernado polo BNG. Agora que cambiou a cor política, fanse fotos e anuncios. É un insulto á veciñanza”. Y exige al PP que "deixe de usar a Xunta para atender exclusivamente os seus fins partidistas e goberne para todos os galegos. Hai que poñer fin a esta política de discriminación e debe actuar con transparencia, equidade e respecto institucional".
El BNG ribeirense reitera su compromiso en seguir defendiendo los intereses de los vecinos y recuerda que la residencia de mayores "é unha infraestrutura fundamental para o benestar social do municipio e da comarca". Pérez Barral agregó que “non imos permitir que se xogue co futuro das maiores por intereses partidistas. Nós seguiremos traballando en positivo, fuxindo desas vellas formas e estando ao lado dos veciños".