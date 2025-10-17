Ribeira redimensiona el formato de “Contra a violencia machista, non xires a vista” repartiendo mil paraguas a clientes de comercio y hostelería local

Imagen de paraguas violetas de la igualdad comoel millar que se espera repartir este martes en el centro cultural Lustres Rivas, de Ribeira Cedido

De cara a la conmemoración do 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de Ribeira le dará un impulso al reparto de paraguas al amparo de la campaña “Contra a violencia machista, non xires a vista”, a través de la redimensión de ese formato y en el que se involucrará al comercio promoviendo la igualdad. La Administración local repartirá gratuitamente entre los vecinos este próximo martes, 21 de octubre, entre las 10.00 y 14.00 horas y en el centro cultural Lustres Rivas, un millar de paraguas que, previamente, fueron adquiridos por el comercio local. El requisito para hacerse con uno de esos ejemplares es presentar un ticket de compra de un comercio o consumo en la hostelería local que se realicen desde el lunes.

En palabras de la concejala de Promoción Económica, Carmen Pérez, el objetivo es “involucrar a un sector tan importante da nosa economía local e clave no dinamismo social para promover e concienciar á cidadanía sobre a importancia da igualdade, ademais de que buscar que esta acción repercuta nos negocios dos nosos veciños.” La edila remarcó que, para garantizar que esta campaña llega al mayor número posible de vecinos, se otorgará un único paraguas por persona, independientemente del número de tickets que se presenten y la cuantía dle gasto que figuire en los mismos.