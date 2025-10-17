Mariola Sampedro asume las delegaciones de Urbanismo, Contratación, Seguridade Cidadá y Mobilidade, Persoal y, temporalmente, la UCA en Ribeira

La nueva regidora local de Ribeira, Mariola Sampedro, acompañada del que será su primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, dio a conocer el reparto de las delegaciones Chechu Río

El relevo en la Alcaldía de Ribeira y la configuración de un nuevo equipo de gobierno, compuesto por trece concejales, resultante de la comisión de censura contra el anterior mandatario que prosperó el pasado lunes, ha supuesto un nuevo reparto de las delegaciones de gobierno y tenencias de Alcaldía -sólo ha trascendido la primera, que ostentará Vicente Mariño, pero el objetivo es reducir las siete que tenía el anterior Ejecutivo local- y que se llevarán al pleno de organización previsto para la próxima semana.

Así, la popular Mariola Sampedro Fernández conserva las áreas de Urbanismo, Contratación, Seguridade Cidadá y Mobilidade, Persoal y, de manera temporal la Unidade de Condutas Aditivas (UCA), hasta que se complete su trasferencia al Sergas, que se encuentra en proceso de transición con la Xunta y la Fegamp para el traspaso del personal; mientras que su compañera de partido Ana Isabel Barreiro Rego se hará cargo de Cultura, Turismo e Igualdade, departamento este último del que ya se encargó en el anterior mandato. Por su parte, Alejandro Vidal Álvarez llevará Deportes, Innovación y Novas Tecnoloxías, y Emilio Pérez Outeiral estará al frente de Limpeza Viaria.

Por otro lado, Vicente Reiriz Bretal gestionará Auga y Saneamento, en el que se incluye el nuevo contrato de esos servicios que, según la alcaldesa, “deberá sufrir cambios”, y Víctor Reiriz Lampón se hará cargo de las delegaciones de Medio Ambiente e Iluminación Pública. Además, Ramón Doval Sampedro asumirá Relacións Institucionais; Carmen Pérez Gómez, la componente más joven del equipo de gobierno, ostentará Xuventude, Promoción Económica, Emprego y Consumo; Eladio Muñiz tendrá la responsabilidad en las áreas de Xestión e Relacións Veciñais no Medio Rural y Benestar Animal, y Juana María Brión Santamaría se encargará de Educación, Formación y Promoción da Lingua.

Áreas propia del PBBI

Por el Partido Barbanza Independiente (PBBI) se queda con las delegaciones de Servizos Sociais, Mercados, Sanidade, Desenrolo Industrial y Parques e Xardíns en la persona de Vicente Mariño de Bricio; Herminia Pouso Maneiro administrará las áreas de Economía e Facenda, al frente de la que ya estuvo en la primera mitad del actual mandato, y a las que se suman Vías y Obras, y Fernando Abraldes Pérez encabezará Mar, Promoción do Litoral y Festexos.

Mariola Sampedro manifestó que se trata de una serie de concejalías con las que se busca prestar "especial atención a todos e cada un dos aspectos que inflúen no día a día da ciudadanía coa finalidade de mellorar a súa calidade de vida". En ese sentido, la alcaldesa ribeirense incidió en que el Gobierno está formado por "trece persoas que adquiriron un compromiso lonxe de ningún acordo escrito. O único acordo que adquirimos foi de total compromiso con Ribeira e a súa veciñanza". "Neste equipo único formado por trece concelleiros estaremos a disposición de tódolos ribeirenses calquera que sexa o ámbito de actuación", remarcó la primera edila.

Por su parte, Vicente Mariño, que agradeció la confianza depositada en él por la nueva alcaldesa, precisando que “es todo un honor estar a su lado y ser su primer teniente de alcalde y estar en esta casa pues, más que un gobierno, cada minuto que pasa trabajando, me encuentro en casa, y cuando uno trabaja en casa es motivo para estar contento, ser feliz y eso va a redundar en una mejora y un buen trabajo de cara a los vecinos, por esa sensación de estar bien”. También se refirió a la “boa dinámica de traballo dentro do novo Executivo”, por lo que se mostró seguro de que la ciudadanía va a notar ese cambio "para mellor no día a día".

Denuncia de acoso y coacciones

Mariola Sampedro y Vicente Mariño también hicieron mención a actitudes de acoso y coacciones, así como a los ataques recibidos en las últimas semanas y que se tradujeron en “pintadas injuriosas, carteles difamatorios y caricaturas ofensivas” por todo el municipio, y que concluyeron pasada las once de la noche de ayer en la presentación de una denuncia conjunta por parte de los tres ediles del PBBI en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de esclarecer la persona o personas que pueden estar detrás de todo ello.

Mariño de Bricio manifestó que, desde que se presentó la moción de censura, se sucedieron los ataques no sólo en las redes sociales, sino también increpándolos en la vía pública con insultos. Y agregó que aparecieron pancartas, carteles pegados y pintadas por distintos puntos de la localidad que aluden directamente a él y a sus dos compañeros de partido y de Gobierno local. Pero, a mayores, indicó que esos ataques han trascendido al ámbito personal como se constata en la denuncia con ofensivas en sus propios domicilios.

"Muy hostil"

A este respecto, Vicente Mariño calificó como "muy hostil" el ambiente que perciben en Ribeira en los últimos días y que se está desarrollando una "campaña de acoso" con actitudes "difamatorias, con inxurias e ofensivas”. E hizo referencia a la actitud del exalcalde, Luis Pérez Barral, al inicio del pleno de la moción de censura, al dirigirse al público para que mirasen los rostros de los ediles del PBBI por ser los de la “traizón".

El primer teniente de alcalde indicó que, se bien los miembros del anterior gobierno -formado en los últimos días por BNG, PSOE y concejales no adscritos que pertenecían al PBBI- anunciaron que hubo coacciones, nada de eso era cierto, sino más bien todo lo contrarios, y que son el propio Vicente Mariño, y sus compañeros Herminia Pouso y Fernando Abraldes los más afectados. En este sentido, dijo que se trata de un modus operandi que responde a "unha política orquestada por simpatizantes e afíns ao goberno censurado".

Para concluir, Mariola Sampedro manifestó para que "Ribeira xa pasou esa época de división, de confrontación e de enfrontamento. Temos que abrir un tempo novo de paz social, de sumar e non de dividir e de aunar forzas. De todos a unha. E aquí falo dos 21 concelleiros que forman a corporación municipal”. Y alentó a que se actúe en consecuencia a los términos de "democracia e dignidade", tan repetidos durante estos días. "Invito a tódolos grupos políticos a que sexamos o exemplo desa paz social que hai que trasladar á veciñanza", puntualizó.