La Consellería de Educación cubre la plaza de tutor del aula de 3ºB de Primaria del colegio 'O Grupo' de Ribeira tras seis semanas de reclamaciones
La ANPA mantendrá sus peticiones de reconversión integral del inmueble de la antigua comisaría, cubierta del edificio de Infantil, pintado exterior del edificio principal, arreglo del pabellón y otras
El CEIPP ‘O Grupo’ de Ribeira ha logrado que la Consellería de Educación cubra a partir de este lunes. 20 de octubre, y a tiempo completo, la plaza de tutor del aula de 3ºB de Primaria que estaba vacante desde el comienzo del curso debido a que a su titular se le concedió una comisión de servicios en un centro educativo de otra localidad por razones de conciliación familiar y profesional. De esta manera, fructificaron las reclamaciones que por diferentes vías se realizaron desde la Dirección del colegio y de la ANPA ‘Santa Uxía’, que incluyeron movilizaciones como concentraciones, caceroladas, colocación de pancartas, participación en manifestaciones en Santiago y Rianxo recogida de firmas por la ciudad con la colaboración de comercios, una moción ciudadana que apoyó la corporación municipal de forma unánime y el envío de diferentes escritos a responsables de dicho departamento del Gobierno autonómico.
Así lo acaba de desvelar el presidente del colectivo de padres de alumnos, Unai González, quien dio a conocer que, después de seis semanas con la referidas movilizaciones y actos, precisando que con la comunidad, con la Dirección y el Claustro de Profesores, junto a la ANPA, “podemos dicir que é para nós unha grande satisfacción e un logro alcanzado pola unión mantida e non rendirnos ante as sucesivas negativas por parte da Xunta de Galicia” y que consideran que “estas reivindicacións tiveron o seu resultado e este nomeamento da substituta a tempo completo para solucionar esta problemática do noso colexio é polo tanto un logro da ANPA, do Claustro de Profesores e da equipa directiva, que ata chegou a presentar a súa dimisión en bloque por dúas ocasións, sin que lle fora aceptada”, precisó González Suárez.
Agradecimientos
“Queremos manifestar o noso profundo agradecemento aos mestres e á equipa directiva, en primeiro lugar, polo apoio mostrado dende o primeiro momento, o primeiro día de curso, o pasado 8 de setembro; por suposto tamén a toda a xente que semana tras semana nos apoio coa súa presenza nas concentracións e caceroladas; tamén ás case catro mil persoas que asinaron o escrito enviado ao Conselleiro, porque aínda que so presentamos 3.353 finalmente chegamos a xuntar días despois, preto de catro mil”, dijo el presidente de la ANPA ‘Santa Uxía’.
Unai González también expresó su agradecimiento al apoyo de todos los partidos integrantes de la corporación municipal que votaron a favor da moción ciudadana que presentó la propia asociación en el pleno del pasado 29 de septiembre, y al exalcalde, Luis Pérez, y a los concejales que les apoyaron públicamente con su presencia en la concentraciones “e ao Goberno local que, pese a ser competencia da Xunta de Galicia, fixo unha grande inversión municipal acondicionando o baixo do edificio da antiga comisaría para poder habilitar as aulas de aprendizaxe e de música e a radio escolar nese local”. También agradeció el “apoio e interese” de los parlamentarios del BNG y PSOE que, aparte de acudir a Ribeira a hablar con ellos, presentaron iniciativas en este sentido en el Parlamento de Galicia.
“Agradecemos tamén o apoio do resto de ANPAS e comunidades educativas do municipio e da contorna e das entidades como Agape, BarbanTEA, Renacer e outras que, dende o primeiro momento, manifestaron de xeito público o apoio ás nosas demandas. Grazas ás familias, fundamentais sempre para un bo ensino público e moito máis cando fai falta defender os dereitos do alumnado e garzas a toda a cidadanía que se mostrou favorable e nos apoio en redes, medios e na rúa”.
Después de confirmar la cobertura de la plaza de tutor del aula de 3ºB de Educación Primaria, desde la ANPA ‘Santa Uxía’ anuncian que se van a dejar de realizar las concentraciones- caceroladas de los lunes delante de la puerta principal del CEIPP ‘O Grupo’ y que procederán a retirar las pancartas de la fachada del mismo, “a excepción da que reza por un ensino público de calidade, unha escola para todos e menos recorte e máis educación, xa que tal e como dixemos, a nosa principal reivindicación era o nomeamento do titor substituto para o 3ºB”.
Otras demandas
Y recuerda que seguirá realizando gestiones y enviando escritos a la Consellería de Educación para demandar el resto de necesidades que tienen en el colegio, “como as obras urxentes que se precisan, tales como a reconversión integral do edificio da antiga comisaría, a cuberta do edificio de infantil, o pintado exterior do edificio principal e o arranxo do pavillón, entre otras”. También seguirá demandando más personal de apoyo educativo y NEAE “dado o gran número de alumnado diagnosticado con necesidades especiais de apoio educativo existente no colexio, un cento de alumnos, o que supón o 25% do total”.
Por último, la ANPA ‘Santa Uxía’ ha querido desear al nuevo tutor “moita forza e ánimo neste posto xa que os 23 alumnos de 3ºB e as súas familias a están agardando con entusiasmo, do mesmo xeito que a totalidade do colexio, xa que a cobertura desta vancante permitirá retomar proxectos educativos paralizados ou nin siquera iniciados, reforzar as gardas, cubrir vacantes puntuais, realizar titorías, entre outras tarefas básicas do colexio que redundan en toda a comunidade educativa, que son nada máis e nada menos que 400 alumnos e as súas familias”.
Reacciones
Las reacciones a este anuncio no se han hecho esperar. Es el caso del BNG de Ribeira, cuyos responsables han querido “parabenizar á comunidade educativa do CEIP -familias, profesorado y alumnado- “pola súa mobilización e pola unidade amosada nas últimas semanas” y que dieron ese resultado. El exalcalde y portavoz municipal do BNG ribeirense, Luis Pérez Barral, destacó que “este logro é froito da forza e perseverancia das familias, que non se resignaron a aceptar unha situación inxusta e que loitaron polo dereito das crianzas a unha educación de calidade”. Barral tamén puxo en valor o compromiso da dirección do centro e do conxunto do profesorado, “que puxeron por diante o interese do alumnado fronte ao desleixo da Xunta”.
El BNG recordó que la falta del tutor en el aula de 3ºB de Primaria, con 23 niños, varios de ellos con necesidades específicas de apoyo educativo, “provocou unha situación insostible que só se resolveu grazas á presión social”. Pese a ello, desde las filas de la formación frentista anuncian que mantendrán las iniciativas registradas en el Parlamento para que la Consellería de Educación acometa las mejoras pendientes en el colegio ‘O Grupo’ y ya mencionadas por la ANPA. Pérez Barral concluyó señalando que “desde o BNG imos seguir traballando, tanto desde o Concello, o Parlamento e mesmo desde a rúa, se é preciso, para que os colexios de Ribeira conten cos recursos e as instalacións que merecen. A mobilización e a unidade demostraron ser o camiño para conquistar dereitos e mellorar a educación pública”, subrayó.