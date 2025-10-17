La alcaldesa de Ribeira defiende que el único acuerdo que adquirieron PP y PBBI fue el de "total compromiso con Ribeira e a súa veciñanza"

La nueva regidora local de Ribeira, Mariola Sampedro, acompañada del que será su primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, dio a conocer el reparto de las delegaciones Chechu Río

El relevo en la Alcaldía de Ribeira y la configuración de un nuevo equipo de gobierno integrado por 13 concejales, resultante de la moción de censura contra el anterior primer edil que prosperó el pasado lunes, supuso un nuevo reparto de delegaciones de gobierno, las tenencias de Alcaldía -sólo trascendió que la primera la ostentará Vicente Mariño, las dedicaciones exclusivas -se tratará de reducir las 7 del anterior Ejecutivo- y los integrantes de la junta de gobierno local, que se llevarán al pleno de organización de la próxima semana.

Mariola Sampedro conserva las áreas de Urbanismo, Contratación, Seguridade Cidadá e Mobilidade, Persoal y, de manera temporal, la Unidade de Condutas Aditivas, hasta que se complete su trasferencia al Sergas, en proceso de transición con la Xunta y Fegamp para el traspaso de su personal. Ana Barreiro se encargará de Cultura, Turismo e Igualdade, que ya tuvo en el anterior mandato. Álex Vidal llevará Deportes, Innovación y Novas Tecnoloxías; Emilio Pérez estará al frente de Limpeza Viaria; Vicente Reiriz gestionará Auga y Saneamento -habrá un nuevo contrato que, según la alcaldesa, “deberá sufrir cambios”-, y Víctor Reiriz llevará Medio Ambiente e Iluminación Pública.

Ramón Doval asumirá Relacións Institucionais; Carmen Pérez, la componente más joven del equipo de gobierno, ostentará Xuventude, Promoción Económica, Emprego y Consumo; Eladio Muñiz tendrá la responsabilidad en las áreas de Xestión e Relacións Veciñais no Medio Rural y Benestar Animal, y Juana María Brión se encargará de Educación, Formación y Promoción da Lingua.

Áreas del PBBI

Por su parte, el Partido Barbanza Independiente (PBBI) se queda con las delegaciones de Servizos Sociais, Mercados, Sanidade, Desenrolo Industrial y Parques e Xardíns para Vicente Mariño; Herminia Pouso administrará las áreas de Economía e Facenda, al frente de la que ya estuvo en la primera mitad de este mandato, a las que suma Vías y Obras, y Fernando Abraldes encabezará Mar, Promoción do Litoral y Festexos.

Mariola Sampedro manifestó que se trata de una serie de concejalías con las que se busca prestar “especial atención a todos e cada un dos aspectos que inflúen no día a día da ciudadanía coa finalidade de mellorar a súa calidade de vida”. En ese sentido, incidió en que el Gobierno está formado por “13 persoas que adquiriron un compromiso lonxe de ningún acordo escrito. O único acordo que adquirimos foi de total compromiso con Ribeira e a veciñanza”. “Neste equipo único formado por 13 concelleiros estaremos a disposición de tódolos ribeirenses calquera que sexa o ámbito de actuación”, remarcó la alcaldesa.

Mariño de Bricio, que agradeció la confianza depositada en él y sus compañeros por la nueva alcaldesa, precisando que “es todo un honor estar a su lado y ser su primer teniente de alcalde y estar en esta casa pues, más que un gobierno, cada minuto que pasa trabajando, me encuentro en casa, y cuando uno trabaja en casa es motivo para estar contento, ser feliz y eso va a redundar en una mejora y un buen trabajo de cara a los vecinos, por esa sensación de estar bien”. También se refirió a la “boa dinámica de traballo dentro do novo Executivo”, por lo que se mostró seguro de que la ciudadanía va a notar ese cambio “para mellor no día a día”, concluyó.