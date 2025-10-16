La renovación del firme del vial que une las aldeas de Vixán y O Vilar enfilan su última fase con el asfaltado de los ramales en una de esas aldeas
La actuación, que se desarrolló en 5.300 metros cuadrados, contempló el fresado de la superficie existente para, posteriormente, aplicar una capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor
El Ayuntamiento de Ribeira acomete durante estos días la fase final de una actuación de mejora de las prestaciones a la ciudadanía en la parroquia de Carreira, consistente en las obras de renovación del firme del vial que une las aldeas de Vixán y O Vilar, y que se enmarcan en el POS+2024 de la Diputación Provincial de A Coruña.
Los trabajos se desarrollan en un tramo que ocupa una superficie de 5.300 metros cuadrados y consisten en el fresado del material existente en la calzada para, posteriormente, aplicar una capa de aglomerado asfáltico de 6 centímetros de espesor, a la vez que se amplía el ancho de dese tramo en aquellos lugares en los que hay margen suficiente. Además, las tapas de registro se adaptarán a la nueva rasante, se arreglarán las tajeas y se acondicionarás las entrada a las fincas.
Desde el Gobierno local ribeirense se recuerda que dicha intervención se inició a comienzos del pasado mes de agosto, por lo que el camino principal ya está ultimado, quedando sólo pendientes los ramales del mismo en el núcleo de población de O Vilar, y prevé que las tareas concluyan en el transcurso de las próximas semanas. La ejecución de estas obras fue adjudicada a la empresa Nemesio Ordóñez, SA, por un importe de 90.291 euros.