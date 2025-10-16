El Hospital do Barbanza contará con una nueva sala de Rayos X digital robotizada con suspensión de techo y sistema de radiología portátil

El complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, verá mejorado su equipamiento de Radiología Chechu Río

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, adjudicó a la empresa General Electric, por un importe total de 721.160 euros, el suministro de equipamiento de alta tecnología con destino a hospitales de la red del Servizo Galego de Saúde (Sergas). En concreto, desde el Ejecutivo gallego acaban de comunicar la compra que ha realizado de una sala de Rayos X digital robotizada con suspensión de techo y dos sistemas de radiología portátil para el Hospital do Barbanza, así como otra similar para el hospital comarcal Virxe da Xunqueira, de Cee.

La nueva sala de radiología digital robotizada con la que contará el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, permitirá optimizar los procedimientos de imagen, mejorando la precisión diagnóstica, la eficiencia en la adquisición de estudios y la ergonomía para el personal sanitario.

Además, desde el departamento autonómico que dirige Antonio Gómez Caamaño indican que ese sistema garantirá la realización de estudios en pacientes con movilidad reducida o en áreas donde el desplazamiento al servicio de Radiología no sea viable. Y añaden que cumple con la normativa vigente en materia de seguridad, calidad de imagen y compatibilidad con los sistemas de información de los respectivos hospitales, asegurando así una integración eficiente en la infraestructura asistencial existente.