Alrededor de 9.000 ribeirenses desconocen quién será el médico que atenderá a corto o medio plazo sus enfermedades, sobre todo de las crónicas

Dolores Sanlés leyó el comunicado de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza ante los 200 vecinos concentrados ayer ante el centro de salud para pedir médicos

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza desveló ayer que el centro de salud de Ribeira cuenta con 7 médicos en activo de sus 14 cupos y que, consecuentemente, al haber la mitad de facultativos, provoca que haya 9.000 de los 25.000 pacientes asignados a este servicio que desconocen el médico de Atención Primaria que se hará cargo a corto-medio plazo de sus enfermedades, sobre todo las crónicas, tal y como desveló en la concentración vecinal celebrada este mediodía a las puertas del ambulatorio de la capital barbanzana.

Igualmente, desde dicho colectivo convocante de dicha movilización añadieron que esos pacientes son atendidos por urgencias y que, en el mejor de los casos, por un profesional distinto, que no pueden pedir cita a través de la aplicación del Sergas al estar cerradas las agendas y que deben hacerlo de manera presencial en el mostrador del ambulatorio “que está absolutamente saturado”, y que la demora es superior a 2 o 3 semanas ya que las agendas están llenas y no pueden conseguir una cita.

Desde dicho colectivo indicaron que no sólo piden médicos, sino también una planificación de la atención sanitaria, que no se decida cada día como resolver los imprevistos de esa jornada o del mes. Y añade que la cobertura de las ausencias con prolongaciones de jornada se ha convertido en una práctica habitual, pero cree que no es una solución para ofrecer una atención sanitaria de calidad, de la que sostiene que evita ingresos innecesarios de pacientes crónicos “e sabemos que mellora a supervivencia e a calidade de vida. Isto si que é aforro sanitario”.

Reacciones

El exalcalde y portavoz del grupo municipal del BNG de Ribeira, Luis :Pérez, lamentó las declaraciones "nefastas" que realizó Antonio Gómez Caamaño en su comparecencia en el Parlamento para responder a una pregunda de la diputada nacionalista Rosana Pérez sobre la falta de médicos en el ambulatorio de la capital barbanzana. Le recriminó que hablase "mofándose non só da situación política en Ribeira, senón tamén de toda a veciñanza que a día de hoxe carece de médico". Estamos falando de que o conselleiro de Sanidade, nunha mostra de fachendosidade, riuse de todos os ribeirenses acusando ao BNG de facer política no Parlamento e dicindo que se estabamos enfadados pola situación política ao gañar u nha moción de censura o PP en Ribeira", recalcó el edil frentista.

Pérez Barral agregó que desde la capital barbanzana le dice "alto e claro" al conselleiro que "debería poñerse a traballar para dotar de médicos suficientes a este centro de saúde que a día de hoxe carece da metade dos médicos que debería ter", algo que precisó que "iso significa algo grave para a saúde das persoas", puesto que "os médicos que os atenden son diferentes en cada ocasión, o que significa unha merma na atención sanitaria e, pòr tanto, non está garantida a calidade asistencial". E invitó a Gómez Caamaño a acudir a Ribeira para dar la cara no sólo ante el Gobierno local sino ante los vecinos que se están concentrando semanalmente para reclamar "unha atención sanitaria digna".

Y el portavoz del grupo municipal del PSOE ribeirense, Francisco Suárez-Puerta, se manifestó en una línea similar, pero a mayores dijo que estaban sorprendidos en referencia a las declaraciones del conselleiro en el sentido de que la calidad de la atención sanitaria en Ribeira está asegurada, cuando la situación real dice lo contrario, "pois hoxe hai un 50% dos médicos no seu centro de saúde, con 7 mmédicos de familia dos 14 que debería haber. Se cre que así está asegurada, a nos parécenos que ten que replantearse realmente como ten que funcionar unha administración".

El edil socialista añadió que "Ribeira tiene unas necesidades sanitarias "que non se están cumprindo e que todos os veciños están demandando. Y concluyó diciendo que esta petición la hacen desde la oposiición al igual que lo estuvieron haciendo mientras estuvieron gobernando y le pidió a la alcaldesa que "baixe cos veciños e estea aquí protestando polo que é unha situación que nos afecta a todos os veciños que cremos que é xusta e necesaria de arranxar canto antes mellor".

Anuncio de medidas

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, dio a conocer en el Parlamento que su departamento ultima una reordenación de los recursos humanos de Atención Primaria que permita reforzar la cobertura de plazas médicas en el centro de salud de Ribeira, entre otros y que, antes de que finalice el año, se presentará un documento con medidas para hacer frente a las necesidades de personal con las que cuenta el primer nivel asistencial de la Sanidad Pública gallega. Además, desde Sanidade confirmaron que en el concurso de traslados, una médica de familia logró plaza en Aguiño y que en próximas semanas se incorporará, salvo renuncia expresa.

Gómez Caamaño remarcó que, pese al déficit de profesionales, “a asistencia sanitaria está plenamente garantida en Ribeira”, al tiempo que agradeció la labor de los profesionales que prestan su servicio en los ambulatorios de la localidad. “En Ribeira hai 4 pediatras que atenden no propio día, sen demora“, referió el conselleiro, quién destacó las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo gallego para atajar el problema de la falta de médicos de familia y pediatras por bajas o vacaciones, “coa reorganización asistencial mediante intersubstitucións e prolongacións de xornada, a dotación de novas prazas de difícil cobertura ou a formación do 100% das prazas MIR que o Ministerio de Sanidade lle acredita a Galicia”. Sobre este particular, Caamaño destacó que los profesionales que acabaron en julio su residencia en Ribeira “xa están prestando servizo no centro de saúde”.

Garantía de atención

La Consellería de Sanidade sostiene que garantiza que el paciente que necesite atención no demorable la tenga. En este sentido, indica que la app ‘Sergas Móbil’ es una herramienta digital en la que se puede solicitar cita teniendo en cuenta los huecos disponibles del médico asignado, pero que cuando un paciente llama o acude presencialmente al centro de salud se le ofrece una cita en función del motivo o la consideración de necesidad de dicha consulta, que puede ser inmediata -en menos de 20 minutos-, a lo largo del día o bien ordinaria en el primer hueco de demanda disponible.

El conselleiro lamentó que el Ministerio de Sanidade, del que insistió en que cuenta con las competencias para paliar el déficit de facultativos del Sistema Nacional de Saúde, “non adopte medidas efectivas para solucionar este problema, nin contemple as propostas que lle achegan as diferentes comunidades autónomas”. En este sentido, reiteró que es preciso que el Gobierno central permita ampliar la edad de jubilación de los médicos a los 72 años y agilizar la homologación de los títulos extranjeros.