Un aparatoso accidente de tráfico entre dos coches en la carretera AC-550, en la parroquia de Oleiros, en Ribeira, se salda con una conductora herida

Un Peugeot 306 perdió el puente trasero y sufrió importantes daños tras la colisión registrada en la AC-550, en Oleiros Chechu Río

Una conductora joven resultó herida con pronóstico reservado como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las cuatro menos cuarto de esta tarde en la carretera de titularidad autonómica AC-550 (Cee-Ribeira), a la altura de la conocida como Curva del Capitán, junto Cárnicos García. Al parecer, el siniestro consistió en una colisión frontolateral entre un Audi A1 que iba en dirección hacia Xarás y un Peugeot 306, a los mandos de la mujer que resultó herida, y que iba hacia Porto do Son, después de que uno de esos vehículos implicados invadió el carril contrario.

Fue un particular el que a las 15.44 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que podría haber personas heridas. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, que ya se encontraba fuera del coche a la llegada de los medios movilizados, y a la que trasladaron al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba atención médica y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Hasta el lugar del accidente de tráfico también se movilizó a la Policía Local, que acudió con una patrulla, que se encargó de regular la circulación rodada, dando paso alternativo por el carril que estaba libre, pues el otro estaba ocupado por el Peugeot 306, que quedó atravesado en el vial, y parcialmente por el Audi A1. También acudieron la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), y se está a la espera de la llegada de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.