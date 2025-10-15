El BNG urge a la Consellería de Sanidade a garantizar médicos necesarios de forma estable en el centro de salud de Ribeira
La diputada nacionalista Rosana Pérez sacó a relucir el pacto de la moción de censura impulsada por PP y PBBI y del que llegó a decir que “é un folio en branco”, sin compromisos, ni propuestas
La diputada Rosana Pérez, del BNG, urgió ayer a la Xunta de Galicia en el Parlamento a garantir facultativos de modo estable en el centro de salud de Ribeira, donde hay actualmente más de 3.000 personas sin médico asignado y que tienen que acudir a Urxencias para ser atendidas o son derivadas a cupo de otros facultativos, que “xa están literalmente queimados”, denunció. En la pregunta presentada en el Pazo do Hórreo, Pérez retó al PP a incluir la dotación necesaria de médicos en ese ambulatorio dentro de su “pacto escuro” con el PBBI y que, según sostuvo, sustentó la moción de censura que permitió a Mariola Sampedro hacerse con la Alcaldía.
La parlamentaria nacionalista por la comarca de O Barbanza inició su intervención refiriéndose a la cadena humana del pasado sábado con “5 quilómetros de dignidade e de reivindicación, máis de 5.000 persoas que queremos que vostede poña fin aos recortes e á cada vez máis descarada privatización da Sanidade Pública”, afeó al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al que le recriminó que el centro de salud de la capital barbanzana fue el “exemplo máis claro” de que el plan anunciado pro su departamento para paliar la falta de médicos en verano “non foi máis que unha entelequia e unha fraude”.
En este sentido, Rosana Pérez recordó que en pleno mes de agosto, con una gran afluencia de visitantes, el Sergas mantuvo en Ribeira a sólo 4 de los 14 profesionales con los que cuenta ese servicio. Ello lo calificó como una actuación “temeraria e indecente” y que supuso una “sobrecarga inadmisible” del personal sanitario y una “demora de ata 4 semanas de agarda” para los pacientes, y le reprochó que, mientras tanto, responsables de Sanidade repitieron públicamente "como discos raiados" que la calidad asistencial estaba garantizada.“¿Non lle cae a cara de vergoña de facer esas declaracións cun centro de saúde baixo mínimos, uns profesionais ao límite e unha cidadanía desatendida?”, le preguntó al conselleiro.
La diputada del BNG afeó a Gómez Caamaño que le preguntase si estaba enfadada después de su interpelación por la situación de la atención sanitaria en Ribeira, dada la moción de censura impulsada por el PP y PBBI en la capital barbanzana. “Pregúntelle ás miles de persoas que en Ribeira seguen sen médico asignado a día de hoxe, xa non lle falo do mes de agosto que foi absolutamente un caos, senón a día de hoxe, que teñen dúas semanas de agarda para que os reciba o seu médico de cabeceira, o de seu, entre comiñas”, recriminó.
Pérez Fernández advirtió al conselleiro que si lo que espera es que el BNG vaya al Parlamento “a aplaudirlle”, “non vai ser o caso” porque “non o merece”y porque no “cumpre co que ten que cumprir”. “Vostede, neste momento, ten credibilidade cero”, le remarcó al responsable autonómico de Sanidade, al que le recordó que la moción de censura en Ribeira "é froito dun acordo escuro entre os seus colegas de partido e os tránsfugas do seu propio partido”.
“Non hai unha soa persoa dos máis de 27.000 habitantes de Ribeira que coñeza neste momento en que consiste o pacto que asinaron eses dous partidos ou un partido cos tránsfugas do propio partido”, recalcó Rosana Pérez, para advertir a continuación que hay gente que dice que ese acuerdo “é un folio en branco”, sin compromisos, ni propuestas, por lo que remató su intervención volviendo a retar al Ejecutivo autonómico a incorporar como primer compromiso de ese “escuro pacto” la dotación médica que necesita el centro de salud de Santa Uxía.