Ribeira revalida por cuarto año consecutivo el distintivo 'Bandeira Verde de Galicia' gracias a sus 10 proyectos de buenas prácticas ambientales

La alcaldesa Mariola Sampedro recogió el distintivo 'Bandeira Verde de Galicia en un acto presidido por el máximo dirigente de la Xunta, Alfonso Rueda, y de la conselleira Ángeles Vázquez' Cedida

La 'Bandeira Verde de Galicia' ondeará nuevamente y por cuarto año consecutivo en Ribeira después de que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático decidió otorgar este distintivo al Ayuntamiento de Ribeira por sus buenas prácticas ambientales y de protección y conservación del paisaje. La alcaldesa de la capital barbanzana, Mariola Sampedro, recogió ayer esta distinción que ostenta la localidad ribeirense de manera ininterrumpido desde el año 2022, en el trasncurso de un acto celebrado en Mos y que estuvo presidido por el máximo dirigente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y de la conselleira Ángeles Vázquez.

"Somos un municipio que mira ao futuro e, en consecuencia, seguimos as políticas encamiñadas na sustentabilidade e protección dos nosos espazos naturais. Contamos con dez proxectos que son un claro exemplo do férreo compromiso deste Concello co medio ambiente, a través de actuacións que abranguen distintos ámbitos de acción: dende a formación da nosa cidadanía á prestación directa de servizos", destacó la primera edila.

Mariola Sampedro subrayó que estos galardones ambientales no serían posibles sin el recorrido iniciado en 2011 "cunha aposta clara pola planificación estratéxica e, ao mesmo tempo, pola sustentabilidade e a protección do noso patrimonio por parte do Goberno do Partido Popular. Esta traxectoria consolidouse no ano 2022 coa sinatura do protocolo ante o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana e a consideración de Proxecto Piloto da Axenda Urbana, que deu lugar á posterior aprobación do Plan de Acción Local da Axenda Urbana de Ribeira Atlántica, unha iniciativa clave para alcanzar os Obxectivos de Desenrolo Sostible (ODS) e abordar os principais desafíos urbanos ata 2030", puntualizó la alcaldesa.

Axenda Urbana

"O feito de dispoñer de Axenda Urbana, que é o noso marco estratéxico, permitiunos a consecución de distintos plans e subvencións nos anos 2022 e 2023, como poden ser o Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD) ou o Plan de Transición Enerxética Municipal, grazas ao Goberno do anterior mandato, e que financiaron a execución de dez proxectos que versan sobre a ordenación do territorio, a protección do ambiente e da paisaxe; o cambio climático e a eficiencia enerxética; a xestión responsable dos residuos; e accións de sensibilización e comunicación", sostuvo Mariola Sampedro.

En ese sentido, la mandataria riberense refirió que se acometió la instalación de paneles fotovoltaicos en cuatro instalaciones municipales, como fueron el complejo polideportivo de A Fieiteira, el auditorio, la Unidade de Condutas Aditivas (UCA) y el edificio del mercado. "Isto posibilita reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro apostando polas enerxías renovables", precisó Sampedro Fernández, quien agregó que la ciudad cuenta también con dos aseos autolimpiables en áreas concurridas como al lado del paseo marítimo de O Touro en el parque de la zona de Abesadas, y que ofrecen un servicio accesible a la ciudadanía y a los visitantes, además de gestionar de manera eficiente los residuos.

Igualmente, la alcaldesa de Ribeira destacó la redacción del proyecto de la puesta en valor sostenible de la fábrica de salazón de O Touro, para recuperar las ruinas existentes de una antigua edificación en las inmediaciones de la playa de Area Secada, al mismo tiempo que se incrementa la calidad paisajística del entorno. Agregó que, asimismo, se implantaron 159 composteros individuales en viviendas del medio rural que cuentan con parcela, impartiendo formación a los participantes de ese programas. "Deste xeito, redúcese o peso da fracción resto no contedor xenérico e fortalécense as tres R: reducir, reutilizar e reciclar", profundicó Mariola Sampedro.

En cuanto a la eliminación de especies exóticas invasoras, señaló que se puso el foco en el control y erradicación de la 'cortaderia sellopana', la cortadera, más conocida comunmente como hierba o plumero de la de la Pampa, y con lo que se pretende detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Finalmente, citó que también se realizaron dos talleres de concienciación como, por ejemplo, la campaña sobre el reciclaje sostenible desarrollado durante la Navidad.

Boiro

Por su parte, Boiro fue el otro ayuntamiento barbanzano que recibió el reconocimiento de la 'Bandeira Verde de Galicia' y que recogió su alcalde, José Ramón Romero. Fuentes municipales refirieron que este distintivo busca distinguir a los municipios más dinámicos y que desarrollan prácticas para el cuidado del entorno, el respeto al paisaje, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono o del consumo energético, entre otras. Las principales actuaciones que se llevan a cabo en el marco de esta candidatura inciden en la interconexión de sus núcleos rurales con las zonas más pobladas como las incluidas en el Plan de Mobilidade Urbana del Ayuntamiento boirense.

"O núcleo urbano dinamizase grazas á rede comercial existente e ao mercado municipal, no que se levou a cabo recentemente unha inversión procedente de fondos Next Generation para a modernización do Centro Comercial Aberto. No referente a servizos prestados polo Concello está a xestión de residuos, que prioriza a reciclaxe e a eliminación de vertedoiros mediante a adquisición de puntos limpos móbiles", indicó José Ramón Romero.

Además, se contemplaron las acciones para la reducción de gases de efecto invernadero como el Pacto de Acción por el Clima y Energía Sostenible (Paces), un documento que se renueva periódicamente para revisar los objetivos marcados y se fijan nuevos compromisos; y también la cubierta del parque infantil con iluminación solar fotovoltaica. El Ayuntamiento de Boiro destaca, igualmente, que se incide en la sensibilización y comunicación que tratan de informar a los vecinos sobre las problemáticas locales tanto del medio ambiente urbano como al medio ambiente natural a través de programas con los centros educativos.