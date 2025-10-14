Mi cuenta

Ribeira

Programado un nuevo y segundo pase del monólogo del popular humorista gallego Touriñán al agotarse en una mañana las entradas de la función prevista

El actor y presentador de televisión mezclará realidad con ficción, ternura y picardía, anécdotas propias y cultura popular gallega para llevar de la mano al público en un recorrido por su vida

Chechu López
14/10/2025 23:42
El popular humorista José Antopnio Touriñán presentará su espectáculo en la capital barbanzana tras pasar por Ribadumia, A Estrada, A Rúa y Vimianzo
El auditorio de Ribeira albergará el 26 de diciembre dos pases del monólogo ‘Aquí Tou!’ del popular humorista gallego José Antonio Touriñán. Inicialmente, estaba previsto que sólo tuviera lugar uno a las 20.30 horas, pero debido a la “venda récord” en la mañana de ayer, quedando únicamente disponibles la fila inclusiva -para personas con certificado de discapacidad-, la productora y la Concellería de Cultura habilitaron una segunda función para las 23.00 horas. 

Touriñán realizará un recorrido por su vida, desde su concepción en una noche de San Xoán hasta un posible epitafio, incluirá el relato de los momentos clave de su camino vital “cos que, como galegos, todos se sentirán identificados”. También mezclará realidad con ficción, ternura y picardía, anécdotas propias y cultura popular gallega, a través de las que el actor y presentador de televisión llevará de la mano al público por su vida con un espectáculo en el que contará y representará partes de la misma y de la serie de buenas y malas decisiones que, junto con los hechos casuales, lo llevaron a ser quién es actualmente. 

Las entradas, por 15,12 euros -incluyendo los gastos de gestión-, se pueden adquirir de manera presencial en la casa consistorial, pudiendo pagar sólo con tarjeta bancaria, así como a través de la plataforma online Ataquilla.com. Asimismo, se podrán comprar desde una hora antes del inicio de la función en la taquilla del propio auditorio municipal ribeirense.

