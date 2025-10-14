La radiografía económica del Concello de Ribeira desvela partidas agotadas y deficitarias, según indicó la alcaldesa tras reunirse con el interventor

Mariola Sampèdro posço junto a las banderas de Galicia, España y de la Unión europea una vez se pudieron reponer las dos últimas Chechu Río

“Ao entrar na Alcaldía respirei o ambiente frío dun despacho vacío que acaba de desaloxar outra persoa”. Con estas palabras se expresó la popular Mariola Sampedro en su primer día en el consistorio de Ribeira como alcaldesa tras prosperar la moción de censura presentada por PP y PBBI contra el anterior primer edil, Luis Pérez. Esas palabras se transformaron inmediatamente en optimismo al expresar que “agora hai que darlle e enchelo de vida, de traballo, de recibimento de persoas, de movemento de papeis e de facer chamadas... Traballo e xestión, ese é o afán co que entramos desde o minuto 1”. También se encontró con que sólo estaba colocada la bandera de Galicia, pero poco después se pudieron reponer las de España y de la Unión Europea, algo que todavía no se pudo hacer con la imagen del Rey, pues todavía no se pudo localizar.

Y agregó que al entrar también “sentín moitísima responsabilidade, teño que facer o meu e o de todos”. Con anterioridad, a las ocho de la mañana y acompañada de los concejales Ana Barreiro, Álex Vidal, Víctor Reiriz, Vicente Mariño y Herminia Pouso, la alcaldesa ribeirense visitó la nave del departamento municipal de Obras e Servizos en Cruxeiras, teniendo oportunidad de hablar con su personal y escuchar de boca de sus responsables sus necesidades, y luego hizo lo propio con el personal del área de Deportes, al que visitó en el complejo de A Fieiteira. Mariola Sampedro manifestó que vio a los trabajadores “moi contentos”. “Saben como traballamos e tratamos á xente” y que, “pese a que os cambios teñen as súas incomodidades, resulta máis fácil sabendo con quen te vas a embarcar”, dijo.

Reuniones

Sampedro también mantuvo una primera reunión con varios técnicos, como el secretario, el interventor y la ingeniera, con la finalidad de repasar el estado en el que se encuentran algunos proyectos en marcha para terminarlos, como la casa consistorial, que tiene pendiente la instalación del ascensor y ver la posibilidad de una renovación del mobiliario, que no se contemplaban en el proyecto inicial, pero que en el segundo de los casos, especialmente en lo concerniente al salón de plenos, es algo de lo que se llevaba hablando muchos años. Una vez que se de por rematado todo eso, se procederá al traslado a las renovadas dependencias. Y pretenden rematar las obras de pavimentación de la Rúa Castelao, del club de remo y conservatorio de Aguiño, así como la Praza do Estudante y resolver la licitación del alumbrado de Navidad que quedó desierta.

La alcaldesa indicó que, al hacer una radiografía de la economía municipal, el interventor advirtió que partidas de algunos departamentos están “agotadas” y otras son “abultadamente deficitarias”. Por ello, anunció que pondrán en marcha medidas, aportaciones e ideas que les trasladen de todos los departamentos a los que les solicitaron una primera valoración sobre sus prioridades.