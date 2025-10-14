José Antonio Touriñán recalará el próximo 26 de diciembre en el auditorio de Ribeira con su monólogo 'Aquí Tou!'

El popular humorista José Antonio Touriñán presentará su espectáculo en la capital barbanzana tras pasar por Ribadumia, A Estrada, A Rúa y Vimianzo Cedida

El auditorio municipal de Ribeira albergará el próximo 26 de diciembre, a partir de las ocho y media de la tarde, el espectáculo 'Aquí Tou!' del humorista gallego José Antonio Touriñán, en el que hará un recorrido por su vida, desde su concepción en una noche de San Xoán hasta un posible epitafio. Estra actuación, en la que hablará de los momentos clave de su camino vital "cos que, como galegos, todos se sentirán identificados".

Tourñán mezclará realidad con ficción, ternura y picardía, anécdotas propias y cultura popular gallega, a través de las que el popular actor, presentador de televisión y humorista llevará de la mano al público por su vida con un monólogo en el que contará y representará partes de la misma y de la serie de buenas y malas decisiones que, junto con los hechos casuales, lo llevaron a ser quién es actualmente.

El humorista natural de Culleredo, que saltó a la fama junto a Marcos Pereiro formando el dúo Os dous de Sempre, pero especialmente con sus personajes de Mucha y Nucha y por su apariciones en los programas 'Luar' y 'Land Rober' de la Televisión de Galicia, canal en el que también presentó 'Tourilandia', y en obras de teatro como 'Amigos ata a morte' con David Amor y Ledicia Sola, pero también tuvo papeles de actor en series como 'La canción' -en el papel de Manuel Fraga-, 'Clanes' o 'Fariña', y el cine como en las películas 'Días azules', 'Los fenómenos', 'Cuñados' y '+Cuñados', enttre otras apariciones,

Las entradas, que ya se encuentran a la venta por 15,12 euros -incluyendo los gastos de gestión-, se pueden adquirir de manera presencial en la casa consistorial y únicamente se podrán pagar con trarjeta bancaria, así como también a través de la plataforma online Ataquilla.com. Asimismo, en caso de que no se hayan agotado, también se podrán comprar desde una hora antes del inicio de la función en el propio auditorio ribeirense. Touriñán recalará en la capital barbanzana tras hacerlo previamente en Ribadumia (8 de noviembre), A Estrada (14 de noviembre) A Rúa (15 de noviembre) y Vimianzo (6 de diciembre).