Heridos dos conductores en un aparatoso accidente de tráfico en la carretera provincial DP-7301, a la altura de San Roque, en Ribeira

Un Peugeot RCZ, además de un Volkswagen Golf, se vio implicado en una colisión frontolateral en la carretera procvincial entre los cruces de Xarás y de O Vilar Chechu Río

Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado en torno a la una menos cuarto de esta tarde en la carretera de titularidad provincial DP-7301, entre las rotondas de Xarás y del cruce de O Vilar, a la altura del kilómetro 2 y de la curva que hay en la intersección con el vial que comunica San Roque con el mirador de Pedra da Ra y el Castro da Cidá, en Ribeira. Se trató de un hombre de unos 46 años que iba a los mandos de un Peugeot RCZ, que iba en dirección hacia Xarás, y una joven que conducía un Volkswagen Golf y que se dirigía hacia Carreira.

El siniestro se produjo debido a que uno de los vehículos implicados invadió el carril contrario e impactó con su parte frontal izquierda contra la parte trasera derecha del otro coche, del que se desprendió la rueda de esa zona, pese a que la persona que lo manejaba trató de esquivarlo. Otro automóvil que iba inmediatamente detrás de este último tuvo que realizar una maniobra evasiva para evitar la colisión y acabó en la pista que lleva hacia el referido mirador.

Hasta el lugar se movilizaron dos vehículos patrulla de la Policía Local de Ribeira, que se encargó de regular la circulación rodada, dando paso alternativo por el carril que estaba libre, y sus agentes detectaron que el conductor del vehículo que se sospecha fue el responsable del siniestro presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo los efectos, al menos, de bebidas alcohólicas, por lo que le requirieron para hacerle la prueba de alcoholemia, pero se negó a ello.

Por ese motivo, además de por tratarse de una carretera de su competencia, la Policía Local requirió la presencia de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encargará de instruir el correspondiente atestado y de depurar la responsabilidad del accidente. En caso de confirmarse el resultado positivo, a ese conductor se le podría imputar por un delito contra la seguridad vial.

También se movilizaron dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con bases en Ribeira y en Boiro, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestaron una primera asistencia a las dos víctimas, a una de las cuales inmovilizaron con collarín y tablero espinal para sacarla del interior del coche con seguridad.

Una vez la subieron a la camilla, la introdujeron en un colchón de vacío para seguidamente trasladarla al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que, al igual que al otro herido que fue evacuado en otra ambulancia asistencial, recibiera la atención médica que precisaba y le realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.