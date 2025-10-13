El precio de las viviendas de alquiler baja en Ribeira un 21% en el tercer trimestre del año

Según el estudio el precio medio de alquiler es de 9,07 euros el metro cuadrado Gonzalo Salgado

Ribeira experimenta una bajada en el precio del alquiler durante el tercer trimestre de 2025, según el Índice Inmobiliario de la plataforma Fotocasa. El municipio barbanzano registra un descenso trimestral del 21,6%, una caída más destacable que la de los otros cinco municipios que presentan descenso: Foz (-19,7%), Sanxenxo (-14,9%), A Coruña capital (-11,3%) y Santiago de Compostela (-3,5%).

Este estudio sobre las viviendas de alquiler analiza también los precios más económicas en las ciudades de Galicia, y sitúa a la capital de O Barbanza entre los municipios con precios más asequibles, ya que en Ribeira el precio medio del alquiler es de 9,07 euros por metro cuadrado al mes, una cifra por debajo de la media gallega que se encuentra en 9,72 euros.

Dentro de esta lista se incluye también el municipio de Boiro con 8,15 euros por metro cuadrado al mes y Vilagarcía de Arousa un poco superior con 8,99 euros.

Descenso del 6,3% en Galicia

El informe señala que, aunque Galicia en su conjunto ha sufrido un descenso trimestral del 6,3%, el mercado sigue tensionado a nivel autonómico, con un incremento interanual del 6,3% y una oferta de vivienda en alquiler cada vez más limitada. Sin embargo, el dato de Ribeira es positivo ya que de los cinco concellos que experimentan una caída en el precio del alquiler, el de O Barbanza es el que registra el porcentaje superior