Ribeira

Tania Redondo abandona el PBBI y continuará como concejala no adscrita

Afirma que se sintió presionada para firmar la moción de censura y asegura que ahora “xa non teño medo”

D. A.
09/10/2025 23:09
Tania Redondo estuvo respaldada por Furones y ediles del BNG
Tania Redondo estuvo respaldada por Furones y ediles del BNG
Cedida

Tania Redondo anunció ayer que renuncia a continuar formando parte del PBBI, partido que firmó la moción de censura en Ribeira con el PP, y que pasará a ser concejala no adscrita. La edila, visiblemente emocionada por momentos, incluso con lágrimas en los ojos que interrumpieron su relato, narró que “me sentí presionada” por temor a revivir situaciones del pasado relacionadas con el bar que gestionan sus padres, pero que tras unos días de reflexión concluyó que “xa non teño medo” y de ahí que se desmarque de su partido.

La nueva concejala no adscrita se desvinculó del PBBI en una comparecencia en la que estuvo acompañada por Juan Luis Furones, que no firmó la moción, y por concejales del BNG entre los que se encontraba el alcalde.

Recordó que toda su vida “fun apoderada do PP” y cuando decidió salir de la formación popular para integrarse en el PBBI “comezaron os problemas” con visitas semanales de la Policía Local al bar familiar que tiene en Palmeira, abierto en 1892, lo que daba “unha mala imaxe” y todo por “decirlles que non quería seguir con eles”.

Pese a estos problemas continuó adelante con el proyecto independiente con la premisa de que jamás pactarían con el PP y de ahí que se conformara el tripartito, ahora dinamitado.

Sobre la moción de censura afirmó que no supo nada hasta el último momento, apartado en el que coincidió con Furones, que la respaldó en todo momento. Recordó que la posibilidad del cambio de gobierno no se gestó de un día para otro, sino que llevaba tiempo negociándose.

“As negociacións comezaron hai meses”, pero para no levantar sospechas entre la ciudadanía las convocaban “en municipios veciños sen que nós estivésemos ao corrente do que facían”.

Tania Redondo sostiene que se enteró de que había una moción de censura en marcha “o sábado sobre as dez e media da noite” porque a esa hora fue cuando la llamaron para “pedirme a miña opinión”.

Una decisión política de ese calado necesita reflexión, por lo que “pedín tempo para pensalo. Hai cousas coma esa que non se poden decidir nun minuto”, relató e insistió que tanto ella como Furones “non sabiamos nada”.

Finalmente, aceptó y fue una de las firmantes de la moción de censura por temor a las presiones que sufrió antaño con el bar familiar y con una licencia de obra en su vivienda, pero ahora está arrepentida de esa decisión y de ahí que se vaya del PBBI. Habló también de que los problemas que hubo en las fiestas de verano de Ribeira “viñan de arriba” y que la solución, “tamén”, algo que le quedó claro en la foto de “Mariola e Vicente” arreglando el problema.

