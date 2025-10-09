Luís Pérez se da un baño de masas en Ribeira y llama a la “dignidade” para gobernar en 2027

Ana Pontón acompañó a Luís Pérez en su despedida como alcalde en un auditorio abarrotado Gonzalo Salgado

El lleno absoluto en el auditorio municipal para respaldar la gestión del BNG y de Luís Pérez Barral al frente de la Alcaldía de Ribeira no solo supone el apoyo de la ciudadanía al gobierno nacionalista, sino un aviso al PP y PBBI, firmantes de la moción de censura, de que los que se irán de manera forzosa dejan el listón muy arriba y que será difícil superarlo.

Luís Pérez se dio un auténtico baño de masas, en lo que para él es una evidencia de dignidad. Aplaudido a rabiar antes, durante y después de su intervención por los cientos de personas que acudieron a la convocatoria y que incluso corearon consignas contra los firmantes de la moción de censura, con Vicente Mariño, exsocio de gobierno en el tripartito, como protagonista de la mayoría de ellas.

El “escoita, Vicente, ao pobo de Ribeira” comenzó como una arenga solitaria de una mujer que enseguida contagió al resto del auditorio para convertirse en todo un clamor, palmas incluidas.

En medio de ese ambiente reivindicativo de la esencia de un “goberno de servizo e de valores”, Luís Pérez desgranó un discurso plagado de guiños hacia su modelo de gestión, con crítica ácida cargada de retranca a sus exsocios y de reconocimiento “a quen non se deixa corromper”.

Dirigiéndose a Juan Luis Furones y a Tania Redondo, “persoas valentes que souberon dicir que non, que souberon antepoñer a súa dignidade e defender á veciñanza” pidió un aplauso para ellos que fue atronador. Este fue el momento en el que el regidor se mostró más serio y punzante a la hora de dirigir sus dardos. “Queren frear un goberno que traballa con honestidade e con eficacia” y reiteró que esta moción de censura “está sustentada nos intereses particulares e partidistas”.

El acto se convirtió en una exaltación de la gestión nacionalista en Ribeira Gonzalo Salgado

Se preguntó también dónde está la candidata del Partido Popular porque “leva dez días agochada” y le conminó a renunciar porque “unha Alcaldía non pode sustentarse nas coaccións a membros electos dunha Corporación municipal”.

Los aplausos y las muestras de desaprobación con los firmantes de la moción de censura se sucedían entre los asistentes al acto en función de las alusiones en el discurso para dar paso después a lo que definió su gestión “cunha política de despacho de portas abertas, sen distincións nin favoritismos”.

Luís Pérez Barral se sentía cómodo con un auditorio entregado y habló del modelo de ciudad para Ribeira, “centrado nas persoas e con visión integral” y puso el foco también en el ámbito cultural dando protagonismo a las formaciones locales y teme que toda esta labor pueda perderse ahora con el cambio de gobierno.

Las muestras de cariño fueron de tal magnitud que Luís Pérez Barral se emocionó en varias ocasiones y no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. El ambiente mostraba tal calidez que hasta Ana Pontón tuvo que reprimirse y agachar la cabeza para que sus ojos no revelaran los sentimientos.

El auditorio de Ribeira se quedó pequeño para acoger a tantos vecinos Gonzalo Salgado

Como “a dignidade deste Concello non se negocia”, se comprometió a canalizar “toda esta enerxía da xente” para abrir “as portas que se pechen” o saltar “os muros que levanten”, para lo que necesita que los vecinos de Ribeira “non baixedes os brazos” porque ha llegado el tiempo de “loitar e seguir construíndo futuro” y en este punto sacó a relucir su tono más mitinero para pedir la ayuda del auditorio para que “esta marea de dignidade chegue a 2027 e a honestidade volva a gobernar en Ribeira”.

Sus últimas palabras sonaron a despedida que, en el fondo, en eso consistía el acto de ayer. “Benqueridos veciños e veciñas, foi un auténtico orgullo ser o voso alcalde. Saiamos coa cabeza ben alta orgullosos de ser ribeirenses e sobre todo, (berrou) sorride, sorride, porque imos gañar”.

Ana Pontón

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, afirmó, durante el acto de respaldo a Luís Pérez Barral, que la “vergoñenta” moción de censura impulsada por el PP y el PBBI “é a constatación de que o BNG estaba facendo un excelente traballo e que Luís é un gran alcalde”, al mismo tiempo que auguraba que tras “gobernar a favor da maioría social”, el regidor “volverá a ser o gran alcalde que Ribeira se merece”.

Pontón se mostró muy crítica con los populares y ante un auditorio entregado enfatizó que “poderán frearnos, pero non deterán o camiño que comezamos; poderán quitarnos o goberno cunha moción vergoñenta, pero non a razón nin a vontade de seguir facendo de Ribeira un lugar mellor para a maioría”.

Las muestras de cariño fueron tan evidentes que hubo momentos para la emoción Gonzalo Salgado

En este sentido, detacó “a coraxe” del primer edil para afrontar las desigualdades, repensar espacios urbanos, preservar el medio ambiente o dinamizar el ámbito cultural, así como su clara apuesta por los servicios públicos de calidad y por el mar no solo como principal sector económico de la ciudad, sino como señal de identidad. l