El Culturgal Expandido lleva a Ribeira el 25 y 26 todas las disciplinas de la cultura gallega

La presentación del Culturgal Expansivo se realizó en el hall del auditorio municipal de Ribeira Cedida

El auditorio municipal de Ribeira acogerá los próximos días 25 y 26 de este mes la edición 2025 del Culturgal Expandido, con el propósito de “levar a cultura galega ás vilas pequenas e medianas da provincia”, aseguró ayer Natividad González, diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, durante el acto de presentaciónd el evento en el hall del auditorio ribeirense, junto al alcalde, Luís Pérez Barral, la concejala de Cultura, Antía Alberte y el director del Culturgal, Camilo Franco.

Luís Pérez destacó que para la localidad de Ribeira “é moi importante ser sede dun dos eventos máis relevantes do ano da cultura galega”, mientras que Antía Alberte subrayó “a oportunidade que isto supón para a nosa vila, dous días para facer comunidade e coñecer o máis novo da nosa cultura”.

Por su parte, Camilo Franco agregó que este Culturgal Expandido “quere unir a enerxía cultural galega coa dunha vila como Ribeira cun obxectivo final que non é outro que o de divertirse”.

Añadió que se trata de una cita “un pouco bonsái do Culturgal de Pontevedra, xa que aquí teremos tamén todas as disciplinas da cultura galega, como a literatura, a música, a danza, as artes escénicas, os videoxogos ou o cinema”.

Programa

El Culturgal Expandido comienza el sábado 25 de octubre a las 10.00 horas con el obradoiro ‘Mediación. Un baile ceibe en comunidade’ , con Fran Siera para dar paso al espectáculo infantil ‘O lobo feliz’. Posteriormente, habrá una actividad de videojuegos.

El domingo habrá programación infantil con ‘Contamos contos de lobos?’, de Ghazafellos, y ‘O rapa do coello fedello’, de Irene Alonso. Después habrá talleres y coloquios.