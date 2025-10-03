Alumnos del IES Nº1 de Ribeira protestan contra la prohibición de salir del centro en el recreo

Fachada del centro escolar ribeirense - EC

Los alumnos de bachillerato del IES Nº1 de Ribeira se movilizaron hoy contra la nueva normativa que les impide salir del centro educativo durante el recreo, una práctica que hasta ahora estaba permitida y que la actual dirección del centro ha decidido suprimir.

Según explican padres de los afectados, antes los estudiantes podían abandonar las instalaciones educativas durante su tiempo de descanso siempre y cuando contasen con una autorización firmada a principios de curso. Sin embargo, este año la normativa ha cambiado y la nueva dirección del centro les prohíbe salir tanto si constan como si no de dicho permiso, sin ofrecer ninguna explicación oficial.

Las familias sospechan que la medida responde al temor de la dirección a posibles incidentes y que los padres decidan cargar contra la administración educativa pese a las autorizaciones, ya que la mayoría de los adolescentes son menores de edad y los supuestos acontecimientos ocurrirían durante el horario lectivo, recayendo la responsabilidad en el centro. Aún así, reiteran que por el momento no han recibido ninguna explicación oficial que justifique la decisión.

Las protestas comenzaron este miércoles, continuando ayer con una huelga estudiantil e intensificándose hoy con una movilización mayor con los alumnos afectados protestando desde el interior del recinto y padres desde el exterior.