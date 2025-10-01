Ribeira retira el corazón de los letreros municipales en medio de la polémica tras la moción de censura

Operarios retirando el corazón en los letreros de Ribeira - Chechu Río

El Concello de Ribeira inicia los trabajos para sustituir el corazón que decoraba la letra 'B' en los letreros de entrada al municipio. La nueva versión mostrará únicamente la letra, sin símbolos gráficos que puedan generar confusión en torno a la ya clásica polémica sobre si el topónimo debe escribirse con 'B' o con 'V'.

Según explicó el segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta Colomer, se trata de una medida que el alcalde, Luis Pérez, había decidido hace meses y que ahora comienza a ejecutarse. De hecho, las nuevas letras estaban encargadas desde hace tiempo.

El propio alcalde, Luis Pérez, quiso responder a las críticas vertidas por el concejal de la oposición Vicente Mariño (PBBI), quien calificó la actuación de "niñería". Pérez recordó que "foi o señor Ruiz quen, no ano 2018, incumpriu a lexislación ao colocar eses carteis con V". Añadió que "tras varias iniciativas do BNG, obrigárono a corrixilos e, no seu defecto, colocou os corazóns".

Por ello, el regidor asegura que no se trata de una cuestión menor, sino de cumplimiento legal. "Sorpréndeme que agora se diga que isto son niñerías, cando estamos a falar de cumprir a lexislación."

Pérez también quiso aclarar el coste de esta intervención. "Estas letras custaron 117,37 euros, unha contía recollida na contabilidade municipal e xestionada a través da brigada de obras". En ese sentido, insistió en que el proceso no es inmediato y que estas letras son de hormigón, por lo tanto no se pueden cambiar de la noche a la mañana sin previo aviso.

La primera intervención tuvo lugar en la rotonda de entrada al muelle comercial, donde fue necesario cortar la estructura de hormigón para proceder al cambio. En las próximas horas está previsto que se modifiquen también los carteles situados en las rotondas de Xaras y As Saiñas.