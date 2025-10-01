La Policía expulsa del Concello a Mariño y Pouso tras ser cesados por el alcalde

Vicente Mariño y Herminia Pouso, exconcejales del gobierno tripartido y miembros del PBBI - Cedida

El presidente del grupo municipal PBBI, Vicente Mariño, acusa al alcalde, Luis Pérez Barral, de recurrir a la Policía Local para expulsarlos del Concello cuando recogían sus pertenencias. El alcalde, por su parte, asegura que fueron los vecinos quienes dieron el aviso de que se estaban sacando cajas con documentación del Concello en horario de tarde, cuando este espacio está cerrado al público.

Al parecer, después de que el regidor ribeirense emitiera el cese de los tres concejales del PBBI -Vicente Mariño, Herminia Pouso y Fernando Abraldes-, dejando fuera de esto a Jose Luis Furones y Tania Redondo, tanto Mariño como Pouso se acercaron en torno a las cinco de la tarde al concello para recoger sus cosas. Sin embargo, tal y como narra el presidente del PBBI, fueron sorprendidos por la Policía Local para sacarlos del lugar y apunta directamente al alcalde como responsable de esta acción.

Por su parte, Pérez Barral, niega haber llamado a la policía dice que unos vecinos fueron los que informaron y que el atestado policial recoge como se encontró a ambos esconcejales retirando material. “Eu creo que poden ir en calquera momento ao concello a recoller os seus enseres en presencia dos funcionarios, o que non se pode é ir pola tarde porque tiñan chave e non se poden levar calquera tipo de material do concello”, explica.

Fuera de esta polémica, Mariño también recopiló más motivos por los que considera que el regidor actuó en este gobierno “como si no existiéramos”. “Se llevaron ordenes del día a Pleno sin consensuar, tan importantes como las subvenciones nominativas”, explica y recuerda también la polémica con el festival de cine ‘Mares da Fin do Mundo’ al que el Ejecutivo pensaba concederle una subvención de 18.000 euros, “a pesar de que eran conocedores de la situación anómala que habíamos detectado”, apunta el barbanzano.

Un PBBI roto y dividido

Mariño también insiste en no entender la postura de su compañera de partido, Tania Redondo, y la acusa de falta de responsabilidad. “Dijo que ahora tenía dudas, pero yo también creo que hay que ser responsable de lo que se hace, nadie la obligó a firmar”, apunta.

También atacó la “bochornosa actitud” de Furones tras sus últimas declaraciones donde dice que el BNG y el PSOE fueron “socios confiables”, y apunta que a su grupo les había dejado claro que era consciente del ninguneo que había ejercido el BNG sobre el partido del PBBI.